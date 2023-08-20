Украинцы тратят на продовольствие почти половину доходов, — Picodi
Почти 42% дохода украинцы тратят на продукты питания. В общем списке Украина находится на 93 месте, а схожие показатели имеют Молдова, Эфиопия и Камбоджа.
Об этом говорится в публикации польского сервиса скидок Picodi.com, ссылающегося на данные британской компании Euromonitor International и национальных статистических служб.
Украина в мировом рейтинге
Аналитики сравнили статистические данные о том, сколько денег на питание тратят жители 105 стран мира. Украина оказалась на 93 месте.
На продукты питания и безалкогольные напитки у украинцев приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у:
- Молдовы (41,1%),
- Эфиопии (41,3%),
- Камбоджи (42,7%).
Они подсчитали, что расходы на питание у среднестатистического жителя Украины ежемесячно составляют 108 долларов.
Напомним, в украинских супермаркетах в августе текущего года начали расти цены на хлеб и хлебопродукты. Стоимость за месяц изменилась на некоторую продукцию более чем на 4 гривны.
Продавцы повысили цены на хлеб пшеничный, батон и хлеб "Бородинский". В частности, хлеб пшеничный "Царь Хлеб" в некоторых магазинах подорожал с 32,96 грн в июле до 35,93 грн в августе (600 граммов).