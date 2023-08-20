Украинцы тратят на продовольствие почти половину доходов, — Picodi

Мать с дочерью в магазине. Фото: Google

Почти 42% дохода украинцы тратят на продукты питания. В общем списке Украина находится на 93 месте, а схожие показатели имеют Молдова, Эфиопия и Камбоджа.

Об этом говорится в публикации польского сервиса скидок Picodi.com, ссылающегося на данные британской компании Euromonitor International и национальных статистических служб.

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Аналитики сравнили статистические данные о том, сколько денег на питание тратят жители 105 стран мира. Украина оказалась на 93 месте.

На продукты питания и безалкогольные напитки у украинцев приходится 41,6% от всех расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у:

Молдовы (41,1%),

Эфиопии (41,3%),

Камбоджи (42,7%).

Расходы на еду в странах мира. Фото: скриншот

Они подсчитали, что расходы на питание у среднестатистического жителя Украины ежемесячно составляют 108 долларов.

Расходы на еду в странах Европы. Фото: скриншот

Напомним, в украинских супермаркетах в августе текущего года начали расти цены на хлеб и хлебопродукты. Стоимость за месяц изменилась на некоторую продукцию более чем на 4 гривны.

Продавцы повысили цены на хлеб пшеничный, батон и хлеб "Бородинский". В частности, хлеб пшеничный "Царь Хлеб" в некоторых магазинах подорожал с 32,96 грн в июле до 35,93 грн в августе (600 граммов).