Українці витрачають на харчі майже половину доходів, — Picodi

Мати з донькою у магазині. Фото: Google

Майже 42% доходу українці витрачають на продукти харчування. У загальному списку Україна перебуває на 93-му місці, а схожі показники мають Молдова, Ефіопія та Камбоджа.

Про це йдеться в публікації польського сервісу знижок Picodi.com, який посилається на дані британської компанії Euromonitor International та національних статистичних служб.

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Аналітики порівняли статистичні дані про те, скільки грошей на харчування витрачають жителі 105 країн світу. Україна опинилася на 93-му місці.

На харчові продукти та безалкогольні напої в українців припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у: —

Молдови (41,1%),

Ефіопії (41,3%),

Камбоджі (42,7%).

Витрати на їжу в країнах світу. Фото: скриншот

Вони підрахували, що витрати на харчування у середньостатистичного мешканця України щомісяця становлять $108.

Витрати на їжу в країнах Європи. Фото: скриншот

Нагадаємо, в українських супермаркетах у серпні поточного року почали зростати ціни на хліб та хлібопродукти. Вартість за місяць змінилась на деяку продукцію на понад 4 гривні.

Продавці підвищили ціни на хліб пшеничний, батон та хліб "Бородинський". Зокрема, хліб пшеничний "Цар Хліб" у деяких магазинах подорожчав з 32,96 грн у липні до 35,93 грн у серпні (600 грамів).