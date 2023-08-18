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В Україні стрімко дорожчає хліб: як змінилися ціни

18 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на хліб в Україні — як змінилась вартість у серпні
Хліб у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських супермаркетах у серпні поточного року почали зростати ціни на хліб та хлібопродукти. Вартість за місяць змінилась на деяку продукцію на понад 4 гривні.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Minfin.

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Ціни на хліб у серпні

Відповідно до цієї інформації, продавці підвищили ціни на хліб пшеничний, батон та хліб "Бородинський".

Зокрема, хліб пшеничний "Цар Хліб" у деяких магазинах подорожчав з 32,96 грн у липні до 35,93 грн у серпні (600 грамів).

 

ціни на хліб
Джерело: Minfin

Батон у деяких супермаркетах також поволі зростає у вартості. Якщо місяць тому коштував у середньому 21,67 грн, то у серпні його продають на 0,13 грн дорожче — за 21,80 грн (450 грамів).

 

хліб
Джерело: Minfin

Хліб житній Riga Бородинівський у липні коштував у середньому 30,90 грн, а в серпні його продають на 4,50 грн дорожче — за 35,40 (300 грамів).

 

хліб
Джерело: Minfin

Раніше експерти розповідали, що хлібна продукція у магазинах дорожчатиме. Як прогнозують в "Інституті аграрної економіки", зростання цін на хліб буде повільним, але стабільним — від 0,5 до 1% щомісяця. Причиною називають подорожчання електроенергії та автомобільного пального в країні влітку цього року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів.

Враховуючи обнадійливу динаміку споживчих цін у першому півріччі, Національний банк України суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік — з 14,8% до 10,6%.

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