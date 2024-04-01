Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы взяли миллионы микрокредитов с заоблачными процентами в 2023 году arrow

Украинцы взяли миллионы микрокредитов с заоблачными процентами в 2023 году

1 апреля 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Кредиты 2023 — граждане взяли мелких займов с бешеными процентами на 40,6 млрд грн
Гривневые купюры и бумаги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В прошлом году граждане активно оформляли микрокредиты. В общей сложности открыли 8,245 млн договоров микрокредитования, а сумма достигла 40,62 млрд грн.

Такие данные приводит Opendatabot.

Читайте также:

Популярность микрокредитов в 2023 году

Как отмечают аналитики, в 2023 украинцы взяли в долг в 1,7 раза больше средств против первого года полномасштабной войны. В то же время, если сравнивать с довоенным показателем, то общая сумма займов на треть меньше.

Показатели говорят об устойчивом росте как объема, так и количества выданных микрозаймов По подсчетам, граждане оформляли около 700 тысяч микрокредитов ежемесячно.

 

кредиты
Источник: Opendatabot

В среднем сумма микрокредита составляла 4,92 тысячи гривен. Это на 7% выше по сравнению с 2021 годом.

 

кредиты
Источник: Opendatabot

Также аналитики приводят данные по задолженности украинцев по микрокредитам. Она выросла на 16%, до 9,3 млрд грн. Примечательно, что в 2022 году задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8 млрд грн.

Однако за три квартала прошлого года она росла ежеквартально, только в конце года произошло небольшое сокращение (на 144 млн грн).

Заоблачные проценты по микрокредитам

В конце прошлого года парламент принял законопроект от Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов.

Документ ввел показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Он определяет порядок расчета и устанавливает максимальный размер на уровне 1% в день от общего объема кредита.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ ввел новые требования к украинским банкам. Согласно им, финучреждения будут вынуждены информировать клиентов об одностороннем продлении потребительских кредитов.

Также в Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.

кредиты
украинцы
деньги
микрокредиты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК