Кредиты 2023 — граждане взяли мелких займов с бешеными процентами на 40,6 млрд грн

Украинцы взяли миллионы микрокредитов с заоблачными процентами в 2023 году
В прошлом году граждане активно оформляли микрокредиты. В общей сложности открыли 8,245 млн договоров микрокредитования, а сумма достигла 40,62 млрд грн.
Такие данные приводит Opendatabot.
Популярность микрокредитов в 2023 году
Как отмечают аналитики, в 2023 украинцы взяли в долг в 1,7 раза больше средств против первого года полномасштабной войны. В то же время, если сравнивать с довоенным показателем, то общая сумма займов на треть меньше.
Показатели говорят об устойчивом росте как объема, так и количества выданных микрозаймов По подсчетам, граждане оформляли около 700 тысяч микрокредитов ежемесячно.
В среднем сумма микрокредита составляла 4,92 тысячи гривен. Это на 7% выше по сравнению с 2021 годом.
Также аналитики приводят данные по задолженности украинцев по микрокредитам. Она выросла на 16%, до 9,3 млрд грн. Примечательно, что в 2022 году задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8 млрд грн.
Однако за три квартала прошлого года она росла ежеквартально, только в конце года произошло небольшое сокращение (на 144 млн грн).
Заоблачные проценты по микрокредитам
В конце прошлого года парламент принял законопроект от Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов.
Документ ввел показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Он определяет порядок расчета и устанавливает максимальный размер на уровне 1% в день от общего объема кредита.
Что еще стоит знать
Напомним, НБУ ввел новые требования к украинским банкам. Согласно им, финучреждения будут вынуждены информировать клиентов об одностороннем продлении потребительских кредитов.
Также в Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.
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