Кредиты 2023 — граждане взяли мелких займов с бешеными процентами на 40,6 млрд грн

Гривневые купюры и бумаги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В прошлом году граждане активно оформляли микрокредиты. В общей сложности открыли 8,245 млн договоров микрокредитования, а сумма достигла 40,62 млрд грн.

Такие данные приводит Opendatabot.

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Популярность микрокредитов в 2023 году

Как отмечают аналитики, в 2023 украинцы взяли в долг в 1,7 раза больше средств против первого года полномасштабной войны. В то же время, если сравнивать с довоенным показателем, то общая сумма займов на треть меньше.

Показатели говорят об устойчивом росте как объема, так и количества выданных микрозаймов По подсчетам, граждане оформляли около 700 тысяч микрокредитов ежемесячно.

Источник: Opendatabot

В среднем сумма микрокредита составляла 4,92 тысячи гривен. Это на 7% выше по сравнению с 2021 годом.

Источник: Opendatabot

Также аналитики приводят данные по задолженности украинцев по микрокредитам. Она выросла на 16%, до 9,3 млрд грн. Примечательно, что в 2022 году задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8 млрд грн.

Однако за три квартала прошлого года она росла ежеквартально, только в конце года произошло небольшое сокращение (на 144 млн грн).

Заоблачные проценты по микрокредитам

В конце прошлого года парламент принял законопроект от Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов.

Документ ввел показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Он определяет порядок расчета и устанавливает максимальный размер на уровне 1% в день от общего объема кредита.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ ввел новые требования к украинским банкам. Согласно им, финучреждения будут вынуждены информировать клиентов об одностороннем продлении потребительских кредитов.

Также в Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.