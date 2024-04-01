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Українці взяли мільйони мікрокредитів із захмарними відсотками у 2023 році

1 квітня 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кредити 2023 — громадяни взяли дрібних позик із шаленими відсотками на 40,6 млрд грн
Гривневі купюри та папери. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Минулого року громадяни активно оформлювали мікрокредити. Загалом відкрили 8,245 млн договорів мікрокредитування, а сума сягнула 40,62 млрд грн.

Такі дані наводить Opendatabot.

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Популярність мікрокредитів у 2023 році

Як зазначають аналітики, у 2023-му українці взяли у борг на 1,7 раза більше коштів проти першого року повномасштабної війни. Водночас, якщо порівнювати з довоєнним показником, то загальна сума позик на третину менша.

Показники говорять про стійке зростання як обсягу, так і кількості виданих мікропозик. За підрахунками, громадяни оформлювали приблизно 700 тисяч мікрокредитів щомісяця.

 

кредити
Джерело: Opendatabot

У середньому сума мікрокредиту становила 4,92 тис. грн. Це на 7% вище проти 2021 року.

 

кредити
Джерело: Opendatabot

Також аналітики наводять дані щодо заборгованості українців за мікрокредитами. Вона зросла на 16%, до 9,3 млрд грн. Примітно те, що у 2022 році заборгованість зменшувалася щоквартально і досягнула найменшого показника — 8 млрд грн.

Проте упродовж трьох кварталів минулого року вона зростала щокварталу, тільки наприкінці року відбулася невелике скорочення (на 144 млн грн).

Захмарні відсотки за мікрокредитами

Наприкінці минулого року, парламент ухвалив законопроєкт від Нацбанку №9422 щодо заборони введення в оману українців щодо легких кредитів.

Документ запровадив показник "денна відсоткова ставка за споживчим кредитом". Він визначає порядок розрахунку та встановлює максимальний розмір на рівні 1% за день від загального обсягу кредиту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ запровадив нові вимоги до українських банків. Згідно з ними, фінустанови будуть змушені інформувати клієнтів про одностороннє продовження споживчих кредитів.

Також в Україні під кінець минулого року частка проблемних кредитів, які видавали банки фізичним особам, складала приблизно 25% при обсязі у 61 млрд грн. Таким чином, понад половина проблемних кредитів перетворилася на такі під час повномасштабного вторгнення Росії.

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гроші
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