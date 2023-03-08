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Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

8 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы за время войны потратили за границей безумную сумму — данные НБУ
Сумма в семь раз больше, чем в 2021-м
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы за год полномасштабной войны россии против Украины активно тратили деньги за границей. Сумма, перечисленная с банковских счетов, в семь раз больше по сравнению с показателем 2021 года.

Об этом сообщают Новости.LIVE, ссылаясь на данные пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

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Отток средств за границу

По информации Центробанка, с мая по декабрь прошлого года отток средств за границу с банковских счетов граждан Украины увеличился в четыре раза.

Количество платежей, осуществленных украинцами за пределами страны, увеличилось с 59,3 миллиона до 256,3 миллиона раз.

Граждане с мая по декабрь прошлого года потратили за границей 361,4 миллиарда гривен с банковских карт, выданных украинскими банками. Речь идет о 189,7 млрд грн, которые получили в виде наличных денег, а также 171,7 млрд грн, которыми рассчитались в магазинах карточками.

Нацбанк уточнил, что львиная доля операций по выводу средств — снятие наличных денег в банкоматах других государств.

Совокупно в Украине и за рубежом граждане совершили в мае-декабре прошлого года 5,2 млрд карточных транзакций на сумму 3,4 трлн гривен.

Сколько денег перевели украинцы домой

По информации Нацбанка, за весь военный год граждане Украины перевели более 13 млрд долларов на родину. В то же время, в НБУ прогнозируют ухудшение ситуации с денежными переводами домой.

Так, специалисты Национального банка считают, что в 2023 году ситуация с переводом средств будет ухудшаться. Ожидается, что переводы трудовых мигрантов снизятся с 16,4 млрд до 15,9 млрд долларов. Вероятно, потому что многие украинцы планируют вернуться на родину.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, около восьми миллионов украинцев в прошлом году покинули страну на фоне войны. Они в большинстве своем нашли убежище в европейских странах.

Наибольшее число украинцев сосредоточено в таких странах:

  • Польша — 1,5 млн;
  • Германия — 1 млн;
  • Чехия — 486 тыс.;
  • Италия — 169 тыс.;
  • Испания — 161 тыс.;
  • Великобритания — 158 тыс.

Популярность безналички в Украине

Как отметили в НБУ, число сделок с использованием платежных карт в мае — декабре прошлого года составило 5,599 млрд, а общая сумма — 5 058,2 млрд гривен.

Показатель на 1,4% выше по количеству, на 40,5% по сумме по сравнению со значениями довоенного 2021 года.

Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.

Также мы писали, что в Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны из-за традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.

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