Долги за электроэнергию — какое ждет наказание украинцев после войны

Украинцы задолжали миллиарды за электричество: какие возможны последствия
В Украине граждане на фоне войны задолжали огромную сумму средств за коммунальную услугу по предоставлению электроэнергии. В последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась.
О том, какие ожидают последствия после войны граждан с долгами, рассказали в компании YASNO (Группа ДТЭК).
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Ситуация с долгами
Как рассказал CEO YASNO Сергей Коваленко, общая сумма задолженности населения перед компанией составляет 2,5 млрд гривен. Он отметил, что это — "колоссальная сумма", учитывая необходимость неотложных ремонтов энергосетей.
В то же время отключать на время военного положения потребителей от электроснабжения, начислять пеню и штрафы за неуплату запрещено. Тогда как юридического разрешения "не платить за свет" — нет. Представитель компании подчеркнул, что после войны граждане, имеющие долг, будут отключены от электроснабжения первыми.
"Если после победы у вас будет большой долг — вы будете первыми в списке на отключение. Есть и другие неудобства — органы соцзащиты могут отказать от субсидии при наличии долгов", — отметил он.
Примечательно еще, что большинство граждан продолжают платить за электричество, даже находясь в оккупации.
Напомним, в Украине некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги неизбежно измененятся. Это произойдет после завершения отопительного сезона.
О том, что увеличатся тарифы на электроэнергию в Украине, заявляют в правительстве. Сейчас в Кабинете министров работает несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифов, одна из которых предусматривает модификацию системы субсидий, другие — разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К соответствующему обсуждению было подключено Министерство социальной политики.