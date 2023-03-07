Долги за электроэнергию — какое ждет наказание украинцев после войны

В последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась

В Украине граждане на фоне войны задолжали огромную сумму средств за коммунальную услугу по предоставлению электроэнергии. В последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась.

О том, какие ожидают последствия после войны граждан с долгами, рассказали в компании YASNO (Группа ДТЭК).

Ситуация с долгами

Как рассказал CEO YASNO Сергей Коваленко, общая сумма задолженности населения перед компанией составляет 2,5 млрд гривен. Он отметил, что это — "колоссальная сумма", учитывая необходимость неотложных ремонтов энергосетей.

В то же время отключать на время военного положения потребителей от электроснабжения, начислять пеню и штрафы за неуплату запрещено. Тогда как юридического разрешения "не платить за свет" — нет. Представитель компании подчеркнул, что после войны граждане, имеющие долг, будут отключены от электроснабжения первыми.

"Если после победы у вас будет большой долг — вы будете первыми в списке на отключение. Есть и другие неудобства — органы соцзащиты могут отказать от субсидии при наличии долгов", — отметил он.

Примечательно еще, что большинство граждан продолжают платить за электричество, даже находясь в оккупации.

Напомним, в Украине некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги неизбежно измененятся. Это произойдет после завершения отопительного сезона.

О том, что увеличатся тарифы на электроэнергию в Украине, заявляют в правительстве. Сейчас в Кабинете министров работает несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифов, одна из которых предусматривает модификацию системы субсидий, другие — разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К соответствующему обсуждению было подключено Министерство социальной политики.