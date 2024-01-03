Налоги в 2024 году — кому и за что придется платить больше

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Украине с января 2024 года граждане должны платить более высокие размеры налогов. В частности, больше отдать придется физлицам-предпринимателям, некоторым водителям и владельцам недвижимости.

Об этом сообщает издание Focus.ua.

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Налоги для ФЛП

Так, в этом году увеличится размер единого налога (ЕП), который платят предприниматели на упрощенной системе налогообложения, а также минимальный размер единого соцвзноса, который работодатели платят за своих работников в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В частности, единственный налог для физлиц-предпринимателей станет таким:

ФЛП на I группе будут ежемесячно платить 302,8 грн в месяц;

ФЛП на ІІ группе — 1,42 тыс. грн.

Минимальный страховой взнос по отношению к ЕСВ, который касается всех групп ФЛП, составит 1,562 грн в месяц (январь-март), в то же время, с апреля, когда вторично повысится минимальная зарплата, достигнет 1,76 тыс. грн.

При этом ФЛП I-II групп, зарегистрированных на оккупированных территориях или на территории ведения боевых действий, могут не платить единый налог и ЕСВ, однако именно неуплата последнего плохо отразится на страховом стаже украинцев.

Налог на недвижимость и регистрацию авто

Первый налог владельцы недвижимости будут платить за предыдущий год, однако за 2024 год размер вырастет, тогда как в прошлом году был заморожен. Налог зависит от "минималки" по состоянию на 1 января прошлого года и составляет 1,5% от ее размера за 1 квадратный метр. Речь идет о площади сверх нормы — за каждый дополнительный метр — 100,5 грн.

Изменятся суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую регистрацию легковых автомобилей в Украине. Он зависит от прожиточного минимума и от того, сколько стоит легковушка (без НДС). За первую регистрацию нужно отдать:

3% — если авто стоит не более 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499,62 тыс. грн);

4% — если цена авто больше 165, но не выше 290 размеров прожиточного минимума (499,62 тыс. грн — 878,12 тыс. грн);

5% — если стоит более 290 размеров прожиточного минимума — выше 878,1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.

Также мы писали о том, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. Налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в 2024 году.