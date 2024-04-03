Валютные сбережения украинцев растут — новые данные НБУ

Американская валюта в руках. Фото: Unsplush

В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили о наращивании темпов увеличения объема наличной валюты у населения и бизнеса за январь-февраль 2024 года. Зафиксирован рост темпа на 50%.

Об этом идет речь в обзоре платежного баланса НБУ, передает РБК-Украина.

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Как говорится в сообщении, за январь-февраль уровень роста объемов наличной валюты вне банков был оценен в 3,1 млрд дол. За аналогичный период предыдущего года было 2,1 млрд дол.

Нацбанк не опубликовал абсолютные цифры, и учитывая предварительную открытую информацию, сумма превышает 120 млрд дол.

По словам бывшего члена Совета НБУ Виталия Шапрана, эта статистика не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины. Он убежден, что "на руках" у населения и бизнеса всего 60 млрд долларов.

Стоит отметить, что для украинцев иностранная валюта остается основной формой сбережений. Нацбанк сообщал о росте объемов наличной валюты вне финучреждений в 2023 году на 11,8 млрд дол. Речь идет об объеме наличной валюты как населения, так и бизнеса.

В феврале 2024 года объем наличной иностранной валюты, который банки ввезли в Украину, составил 1,027 млрд долларов. Это на 45% меньше, чем рекордный за десять лет объем января (1,864 млрд долл.).

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ планирует изменить правила определения платежных признаков и обмена гривневых купюр, разменных и оборотных монет. Соответствующие предложения обнародовали для общественного обсуждения.

Также писали, что в Нацбанке намерены вывести с рынка еще несколько номиналов монет. На этот раз речь идет о тех, которые были выпущены не менее 21 года назад.