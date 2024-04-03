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Українці збільшили заощадження у валюті — підрахунки НБУ

3 квітня 2024 08:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Валютні заощадження українців зростають — нові дані НБУ
Американська валюта в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) повідомили про нарощення темпів зростання обсягу готівкової валюти у населення та бізнесу за січень-лютий 2024 року. Зафіксовано зростання темпу на 50%.

Про це йдеться в огляді платіжного балансу НБУ, передає РБК-Україна.

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Валютні заощадження українців

Як йдеться у повідомленні, за січень-лютий року рівень зростання обсягів готівкової валюти поза банками було оцінено в 3,1 млрд дол. За аналогічний період попереднього року було 2,1 млрд дол.

Нацбанк не опублікував абсолютні цифри, та з огляду на попередню відкриту інформацію, сума перевищує 120 млрд дол.

За словами колишнього члена Ради НБУ Віталія Шапрана, ця статистика не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України. Він переконаний, що "на руках" у населення та бізнесу лише 60 млрд дол.

Варто зазначити, що для українців іноземна валюта надалі залишається основною формою заощаджень. Нацбанк повідомляв про зростання обсягів готівкової валюти поза фінустановами у 2023 році на 11,8 млрд дол. Йдеться про обсяг готівкової валюти як населення, так і бізнесу.

У лютому поточного року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на суму 1,027 млрд доларів, що на 45% менше проти рекордного за десять років обсягу січня у 1,86 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ планує змінити правила визначення платіжних ознак та обміну гривневих купюр, розмінних та обігових монет. Відповідні пропозиції оприлюднив для громадського обговорення.

Також писали, що у Нацбанку мають намір вивести з ринку ще кілька номіналів монет. Цього разу йдеться про ті, які були випущені щонайменше 21 рік тому.

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