Денежная помощь на оздоровление — кто сможет получить в 2024 году

Украинцам дадут дополнительные выплаты на оздоровление — кто сможет получить
В Херсонской области граждане могут получить дополнительную денежную помощь. Речь идет о средствах на оздоровление детей.
О такой возможности сообщила Херсонская областная военная администрация (ОВА).
Кто имеет право на дополнительную денежную помощь
Согласно сообщению, жители Херсонской области могут оформить единовременную выплату на оздоровление и психологическую реабилитацию детей 7-17 лет. При этом необходимо иметь статус ребенка, пострадавшего от военных действий.
В ОВА отмечают, что сумма выплаты будет зависеть от стоимости путевки, которую приобретут родители или заключат договор. Максимально можно получить 20 тысяч гривен на одного ребенка.
Какие документы необходимы и как получить помощь
Помощь выплатят на основе следующих документов:
- копии паспорта гражданина (иного документа, где удостоверяется личность заявителя);
- копии карты налогоплательщика;
- копии свидетельства рождения ребенка;
- копии паспорта ребенка (если есть);
- копии документа, где подтверждается установление опеки над ребенком (если есть);
- справки, где указаны реквизиты счета заявителя в банке по стандарту IBAN;
- копии выписки из реестра тергромады, где содержится информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства;
- копии соответствующего решения о предоставлении ребенку статуса ребенка, пострадавшего из-за военных действий и вооруженных конфликтов;
- копии путевки/договора о предоставлении услуг по оздоровлению или психологической реабилитации.
Граждане могут подавать заявки, обратившись в органы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания ребенка.
Что еще стоит знать
Напомним, в Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) объявили старт регистрации на новую денежную помощь. Выплаты доступны в трех областях страны.
Также мы писали, что с апреля в Украине повысится размер компенсационных выплат работодателям за предоставление работы гражданам из-за увеличения минимальной зарплаты. Известно, как изменится размер такой помощи.
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