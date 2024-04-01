Денежная помощь на оздоровление — кто сможет получить в 2024 году

Пачка денег в руках. Фото: economy.24tv.ua

В Херсонской области граждане могут получить дополнительную денежную помощь. Речь идет о средствах на оздоровление детей.

О такой возможности сообщила Херсонская областная военная администрация (ОВА).

Читайте также:

Кто имеет право на дополнительную денежную помощь

Согласно сообщению, жители Херсонской области могут оформить единовременную выплату на оздоровление и психологическую реабилитацию детей 7-17 лет. При этом необходимо иметь статус ребенка, пострадавшего от военных действий.

В ОВА отмечают, что сумма выплаты будет зависеть от стоимости путевки, которую приобретут родители или заключат договор. Максимально можно получить 20 тысяч гривен на одного ребенка.

Какие документы необходимы и как получить помощь

Помощь выплатят на основе следующих документов:

копии паспорта гражданина (иного документа, где удостоверяется личность заявителя);

копии карты налогоплательщика;

копии свидетельства рождения ребенка;

копии паспорта ребенка (если есть);

копии документа, где подтверждается установление опеки над ребенком (если есть);

справки, где указаны реквизиты счета заявителя в банке по стандарту IBAN;

копии выписки из реестра тергромады, где содержится информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства;

копии соответствующего решения о предоставлении ребенку статуса ребенка, пострадавшего из-за военных действий и вооруженных конфликтов;

копии путевки/договора о предоставлении услуг по оздоровлению или психологической реабилитации.

Граждане могут подавать заявки, обратившись в органы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания ребенка.

Что еще стоит знать

Напомним, в Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) объявили старт регистрации на новую денежную помощь. Выплаты доступны в трех областях страны.

Также мы писали, что с апреля в Украине повысится размер компенсационных выплат работодателям за предоставление работы гражданам из-за увеличения минимальной зарплаты. Известно, как изменится размер такой помощи.