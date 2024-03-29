Грошова допомога від ERC Ukraine — як отримати грант у 33 тис. грн

Пачка грошей у руках. Фото: РБК-Україна

В Естонській раді у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) оголосили старт реєстрації на нову грошову допомогу. Виплати доступні у трьох областях країни.

Про це йдеться на сторінці організації у соцмережі Facebook.

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Йдеться про Програму екстреної підтримки доступу до засобів для існування для постраждалих від збройного конфлікту домогосподарств в областях:

Черкаській (Черкаському районі: Смілянській громаді, Сміла);

Кіровоградській (Кропивницькому районі: Новгородівська громада Новгородка);

Полтавській (Полтавському районі: Кременчуцькій громаді, Кременчук і Мала Кохнівка, у Миргородській громаді, Миргород).

Розмір та на які потреби можна витратити допомогу

За програмою, передбачається надання грантів у розмірі до 33 тис. грн. Їх дозволяється використати на купівлю товарів та послуг, що спрямовані на нарощення виробництва продуктів харчування та отримання прибутку.

Екстрену грантову підтримку надають для запуску чи відновлення різних видів господарської діяльності. Зокрема:

тваринництва: на виробництво яєць, різних видів м’яса;

виробництва молочної продукції;

городництва: вирощування овочів/ягід в теплицях та/на городі;

бджолярства: розведення та отримання бджолярських продуктів;

різні види сільського господарства.

Як зареєструватися на фіндопомогу

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися на платформі та необхідно внести особисту інформацію, заповнивши онлайн-форму за наступним посиланням.

Очікується, що заявки оброблять протягом місяця. Громадяни зможуть перевірити статус заявки на сторінці реєстрації самостійно.

Деталі щодо заявки можна уточнити за контактами:

зателефонувати ERC за номером — 073 508 08 39;

написати на е-пошту — [email protected].

Що ще варто знати

Нагадаємо, з квітня в Україні підвищиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за надання роботи громадянам через збільшення мінімальної зарплати. Відомо, як саме зміниться розмір такої допомоги.

Також ми писали, Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. гривень.