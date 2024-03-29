Компенсації за роботу для українців зростуть — за яких умов виплатять 8 тис. грн

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 квітня в Україні підвищиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за надання роботи громадянам через збільшення мінімальної зарплати. Відомо, як саме зміниться розмір такої допомоги.

Це уточнили у Державній службі з питань праці.

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За що дають компенсації та який розмір

Як зазначають у Держпраці, згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з квітня мінімальна зарплата в країні зросте до 8 тис. гривень. Через це зросте розмір виплат, розмір яких узгоджений з мінімалкою. Зокрема, це вплине на розмір компенсаційних грошових виплат роботодавцям.

Як зазначається, компенсацію надають за працевлаштування:

людей з інвалідністю;

учасників бойових дій;

громадян, кому до настання права на пенсію за віком залишилося менше п'яти років

осіб, які перебувають у статусі офіційного безробітного більше місяця.

Розмір компенсації за вищевказаних осіб становить 8 тис. гривень.

Водночас компенсація за працевлаштування молоді із числа зареєстрованих безробітних становить 4 тис. гривень.

Розмір компенсації за працевлаштування громадян, які мають статус зареєстрованого безробітного понад один місяць і є додаткові гарантії у працевлаштуванні, або тих осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного більш ніж пів року — 3,52 тис. гривень.

Сума компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб становить під час дії воєнного стану — 8 тис. гривень.

Розмір компенсації на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості переселенців — 16 тис. гривень.

Сума допомоги з часткового безробіття у розрахунку на одного працівника або ФОПа — 4 тис. гривень.

При цьому максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно корисних роботах дорівнює 12 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.

Також ми писали, з 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.