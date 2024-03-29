Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нові компенсації за працевлаштування — за яких умов нададуть 8 тис. грн arrow

Нові компенсації за працевлаштування — за яких умов нададуть 8 тис. грн

29 березня 2024 08:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Компенсації за роботу для українців зростуть — за яких умов виплатять 8 тис. грн
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 квітня в Україні підвищиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за надання роботи громадянам через збільшення мінімальної зарплати. Відомо, як саме зміниться розмір такої допомоги.

Це уточнили у Державній службі з питань праці.

Читайте також:

За що дають компенсації та який розмір

Як зазначають у Держпраці, згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з квітня мінімальна зарплата в країні зросте до 8 тис. гривень. Через це зросте розмір виплат,  розмір яких узгоджений з мінімалкою. Зокрема, це вплине на розмір компенсаційних грошових виплат роботодавцям.

Як зазначається, компенсацію надають за працевлаштування:

  • людей з інвалідністю;
  • учасників бойових дій;
  • громадян, кому до настання права на пенсію за віком залишилося менше п'яти років
  • осіб, які перебувають у статусі офіційного безробітного більше місяця.

Розмір  компенсації за вищевказаних осіб становить 8 тис. гривень.

Водночас компенсація за працевлаштування молоді із числа зареєстрованих безробітних становить 4 тис. гривень.

Розмір компенсації за працевлаштування громадян, які мають статус зареєстрованого безробітного понад один місяць і є додаткові гарантії у працевлаштуванні, або тих осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного більш ніж пів року — 3,52 тис. гривень.

Сума компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб становить під час дії воєнного стану — 8 тис. гривень.

Розмір компенсації на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості переселенців — 16 тис. гривень.

Сума допомоги з часткового безробіття у розрахунку на одного працівника або ФОПа — 4 тис. гривень.

При цьому максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно корисних роботах дорівнює 12 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.

Також ми писали, з 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.

виплати
фінансова допомога
матеріальна допомога
компенсація
працівники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ