Компенсації за роботу для українців зростуть — за яких умов виплатять 8 тис. грн

Нові компенсації за працевлаштування — за яких умов нададуть 8 тис. грн
З 1 квітня в Україні підвищиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за надання роботи громадянам через збільшення мінімальної зарплати. Відомо, як саме зміниться розмір такої допомоги.
Це уточнили у Державній службі з питань праці.
За що дають компенсації та який розмір
Як зазначають у Держпраці, згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з квітня мінімальна зарплата в країні зросте до 8 тис. гривень. Через це зросте розмір виплат, розмір яких узгоджений з мінімалкою. Зокрема, це вплине на розмір компенсаційних грошових виплат роботодавцям.
Як зазначається, компенсацію надають за працевлаштування:
- людей з інвалідністю;
- учасників бойових дій;
- громадян, кому до настання права на пенсію за віком залишилося менше п'яти років
- осіб, які перебувають у статусі офіційного безробітного більше місяця.
Розмір компенсації за вищевказаних осіб становить 8 тис. гривень.
Водночас компенсація за працевлаштування молоді із числа зареєстрованих безробітних становить 4 тис. гривень.
Розмір компенсації за працевлаштування громадян, які мають статус зареєстрованого безробітного понад один місяць і є додаткові гарантії у працевлаштуванні, або тих осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного більш ніж пів року — 3,52 тис. гривень.
Сума компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб становить під час дії воєнного стану — 8 тис. гривень.
Розмір компенсації на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості переселенців — 16 тис. гривень.
Сума допомоги з часткового безробіття у розрахунку на одного працівника або ФОПа — 4 тис. гривень.
При цьому максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно корисних роботах дорівнює 12 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. грн.
Також ми писали, з 1 квітня 2024 року частину українців чекають зміни в умовах надання державної підтримки. Йдеться про вразливі категорії громадян, які отримують виплати від держави.
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