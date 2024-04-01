Грошова допомога на оздоровлення — хто зможе отримати у 2024 році

Пачка грошей у руках. Фото: economy.24tv.ua

У Херсонській області громадяни можуть отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про кошти на оздоровлення дітей.

Про таку можливість повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Читайте також:

Хто має право на додаткову грошову допомогу

Згідно з повідомленням, жителі Херсонської області можуть оформити одноразову виплату на оздоровлення і психологічну реабілітацію дітей віком 7-17 років. При цьому необхідно мати статус дитини, яка постраждала через воєнні дії.

В ОВА зауважують, що сума виплати залежатиме від вартості путівки, яку придбають батьки чи укладуть договір. Максимально можна отримати 20 тисяч грн на одну дитину.

Які документи необхідні та як отримати допомогу

Допомогу виплатять на основі таких документів:

копії паспорта громадянина (іншого документа, де посвідчується особа заявника);

копії картки платника податків;

копії свідоцтва про народження дитини;

копії паспорта дитини (якщо є);

копії документа, де підтверджується встановлення опіки над дитиною (якщо є);

довідки, де зазначені реквізити рахунку заявника в банку за стандартом IBAN;

копії витягу з реєстру тергромади, де міститься інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання;

копії відповідного рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала через воєнні дії і збройних конфліктів;

копії путівки/договору про надання послуг з оздоровлення чи психологічної реабілітації.

Громадяни можуть подавати заявки, звернувшись в органи соціального захисту населення за місцем проживання чи перебування дитини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Естонській раді у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) оголосили старт реєстрації на нову грошову допомогу. Виплати доступні у трьох областях країни.

Також ми писали, що з квітня в Україні підвищиться розмір компенсаційних виплат роботодавцям за надання роботи громадянам через збільшення мінімальної зарплати. Відомо, як саме зміниться розмір такої допомоги.