Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцам доплатят 4 тыс. грн к пенсии в августе: кому повезет arrow

Украинцам доплатят 4 тыс. грн к пенсии в августе: кому повезет

31 мая 2023 06:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в августе для некоторых украинцев будут выше — кто получит доплаты
Пожилая женщина с мальчиком. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В августе текущего года некоторые украинские пенсионеры получат большие выплаты. Речь идет о ежегодных доплатах ко Дню Независимости.

Об этом информирует профильный портал Napensii.ua.

Читайте также:

Кому предстоит получить помощь в августе

Ранее соответствующие доплаты были посвящены Дню Победы. Их получали 5 мая ветераны войны и жертвы нацистских преследований.

В 2023 году выплаты решили перенести на август. Денежную дополнительную помощь выплатят как ветеранам Второй мировой войны, так и новым ветеранам нынешней войны.

Кроме ветеранов, доплаты будут осуществлены для жертв нацистских преследований, а также участников войны и членов семей погибших.

Какие суммы выплатят пенсионерам

Окончательные суммы, которые получат эти категории украинцев, пока неизвестны. Ранее в правительстве отмечалось, что будут реализовывать закон за счет государственной казны.

В этом году они точно не будут ниже тех сумм, которые выплачивали до войны, то есть в 2021 году. Тогда суммы были следующие:

  • для лиц с инвалидностью первой группы — 4421 грн;
  • для лиц второй группы — 3 906 грн;
  • для граждан третьей группы — 3391 грн;
  • для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства — 1 491 грн;
  • для лиц, признанных такими, которые имеют особые заслуги перед Родиной — 4421 грн;
  • для членов семьи погибших — 966 грн;
  • для участников войны — 612 грн.

Пенсии для участников УПА и политзаключенных

В Украине приняли начисление повышенных пенсий еще для участников повстанческих движений за независимость Украины, а также заключенных советских диссидентов.

Документ вносит изменения в Закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, борцы за независимость страны в советское время начнут получать доплаты в размере 4,2 тыс. грн к своим обычным пенсиям.

В то же время, законопроект №8032 лишил права экс-чиновников СССР на получение повышенных пенсий.

Больше о пенсиях

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас