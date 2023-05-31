Пенсии в августе для некоторых украинцев будут выше — кто получит доплаты

Пожилая женщина с мальчиком. Фото: Freepik

В августе текущего года некоторые украинские пенсионеры получат большие выплаты. Речь идет о ежегодных доплатах ко Дню Независимости.

Об этом информирует профильный портал Napensii.ua.

Читайте также:

Кому предстоит получить помощь в августе

Ранее соответствующие доплаты были посвящены Дню Победы. Их получали 5 мая ветераны войны и жертвы нацистских преследований.

В 2023 году выплаты решили перенести на август. Денежную дополнительную помощь выплатят как ветеранам Второй мировой войны, так и новым ветеранам нынешней войны.

Кроме ветеранов, доплаты будут осуществлены для жертв нацистских преследований, а также участников войны и членов семей погибших.

Какие суммы выплатят пенсионерам

Окончательные суммы, которые получат эти категории украинцев, пока неизвестны. Ранее в правительстве отмечалось, что будут реализовывать закон за счет государственной казны.

В этом году они точно не будут ниже тех сумм, которые выплачивали до войны, то есть в 2021 году. Тогда суммы были следующие:

для лиц с инвалидностью первой группы — 4421 грн;

для лиц второй группы — 3 906 грн;

для граждан третьей группы — 3391 грн;

для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства — 1 491 грн;

для лиц, признанных такими, которые имеют особые заслуги перед Родиной — 4421 грн;

для членов семьи погибших — 966 грн;

для участников войны — 612 грн.

Пенсии для участников УПА и политзаключенных

В Украине приняли начисление повышенных пенсий еще для участников повстанческих движений за независимость Украины, а также заключенных советских диссидентов.

Документ вносит изменения в Закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, борцы за независимость страны в советское время начнут получать доплаты в размере 4,2 тыс. грн к своим обычным пенсиям.

В то же время, законопроект №8032 лишил права экс-чиновников СССР на получение повышенных пенсий.

Больше о пенсиях

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.