Бизнесу помогут выйти на рынок Польши — детали программы Минцифры

Человек за компьютером. Фото: Unplush

Министерство цифровой трансформации Украины рассказало о возможности для украинского бизнеса выйти на международный уровень — рынок Польши. Чтобы установить новые контакты, нужно успеть пройти регистрацию.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

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Как выйти на рынок Польши

Как отмечают в ведомстве, речь идет о бесплатном онлайн-инструменте, призванном помочь бизнесменам установить контакты с польскими предприятиями.

В рамках программы 30 малых и средних бизнесов смогут добавить информацию о своей компании в Каталог украинских производителей, которые намерены выйти на рынок соседней страны.

В Минцифре подчеркнули, что предприятиям, которые примут участие в программе, будут предоставлены:

экспертное сопровождение;

поддержка в налаживании партнерства;

адаптация информации для Каталога;

перевод данных о бизнесе на польский и английский языки.

Условия участия в программе

В частности, участники программы должны отвечать следующим условиям:

малые (не более 50 человек) и средние предприятия (максимум 250 человек) из всех регионов страны (по закону "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине");

предприятия любой формы собственности (ФЛП и юрлица) из любых областей страны (включая перемещенные), которые официально зарегистрированы и ведут деятельность в Украине, могут вести деятельность в других странах;

возможность предоставления подтверждающих документов о финотчетности и уплате налогов в течение 2021-2022 годов;

минимум 51% бизнеса принадлежит гражданам Украины (согласно Уставу).

Подавать заявки можно по следующей ссылке. Регистрация будет действовать до 30 ноября 2023 года.

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине с 1 декабря текущего года частично вернутся документальные налоговые проверки бизнеса. Соответствующий законопроект принял Верховная рада во втором чтении.

Также мы писали, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет Министров.