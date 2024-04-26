Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцам доступна новая помощь до 100 тыс. грн в четырех регионах — детали arrow

Украинцам доступна новая помощь до 100 тыс. грн в четырех регионах — детали

26 апреля 2024 13:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь до 100 тыс. грн — кто и где может получить выплаты
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцам в четырех регионах доступна новая материальная помощь от Международной гуманитарной организации Help-Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках грантовой программы можно получить до 100 тысяч гривен.

Об этом информирует портал Help — Hilfe zur Selbsthilfe.

Читайте также:

Где и для кого доступна помощь до 100 тыс. грн

Грантовую программу объявила Международная гуманитарная организация Help — Hilfe zur Selbsthilfe в ряде регионов для владельцев микробизнеса. Принять участие в конкурсе могут граждане, проживающие:

  • в Киеве;
  • Харьковской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области.

В то же время, в Киеве смогут принять участие в программе исключительно ветераны и релоцированные микропредприятия.

Кто сможет получить грантовые средства

Победители конкурса получат пособие в сумме до 2,51 тыс. евро (в гривневом эквиваленте около 106 тыс. гривен).

Грантовая программа распространяется на владельцев микробизнеса, однако приоритет предоставят следующим категориям граждан:

  • перемещенным лицам, бизнес которых понес потери или был поврежден во время боевых действий;
  • лицам и семьям, непосредственно пострадавшим от боевых действий, в частности тем, бизнес которых был поврежден или разрушен;
  • ветеранам (при условии наличия удостоверения участника боевых действий после 2014 года);
  • женщинам, перемещенным в результате конфликта и которые сейчас проживают в другом регионе/территории;
  • женщинам, являющимся главой домохозяйства из-за службы мужа в армии или из-за его ранения;
  • лицам с инвалидностью, подтверждающим статус инвалидности.

По программе предполагается предоставление безвозвратной финпомощи:

  • крафтовому бизнесу (столярство, изготовление украшений, гончарство);
  • предприятиям сферы услуг (уборка, ландшафтные услуги, фитнесс, красота).

Как зарегистрироваться на помощь

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно, подав заявку по ссылке.

Все детали можно уточнить, обратившись по электронному адресу.

Конечный срок регистрации на гранты — 31 мая 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно увеличился по сравнению с 55% осенью 2023 года.

Ранее мы писали, что в Украине издание Forbes совместно с кадровым порталом Robota.ua назвали лучших работодателей 2024 года. Возглавляет тройку лидеров одна из самых крупных украинских IТ компаний.

выплаты
финансовая помощь
материальная помощь
деньги
денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри