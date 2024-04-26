Денежная помощь до 100 тыс. грн — кто и где может получить выплаты

Украинцам доступна новая помощь до 100 тыс. грн в четырех регионах — детали
Украинцам в четырех регионах доступна новая материальная помощь от Международной гуманитарной организации Help-Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках грантовой программы можно получить до 100 тысяч гривен.
Об этом информирует портал Help — Hilfe zur Selbsthilfe.
Где и для кого доступна помощь до 100 тыс. грн
Грантовую программу объявила Международная гуманитарная организация Help — Hilfe zur Selbsthilfe в ряде регионов для владельцев микробизнеса. Принять участие в конкурсе могут граждане, проживающие:
- в Киеве;
- Харьковской области;
- Одесской области;
- Николаевской области.
В то же время, в Киеве смогут принять участие в программе исключительно ветераны и релоцированные микропредприятия.
Кто сможет получить грантовые средства
Победители конкурса получат пособие в сумме до 2,51 тыс. евро (в гривневом эквиваленте около 106 тыс. гривен).
Грантовая программа распространяется на владельцев микробизнеса, однако приоритет предоставят следующим категориям граждан:
- перемещенным лицам, бизнес которых понес потери или был поврежден во время боевых действий;
- лицам и семьям, непосредственно пострадавшим от боевых действий, в частности тем, бизнес которых был поврежден или разрушен;
- ветеранам (при условии наличия удостоверения участника боевых действий после 2014 года);
- женщинам, перемещенным в результате конфликта и которые сейчас проживают в другом регионе/территории;
- женщинам, являющимся главой домохозяйства из-за службы мужа в армии или из-за его ранения;
- лицам с инвалидностью, подтверждающим статус инвалидности.
По программе предполагается предоставление безвозвратной финпомощи:
- крафтовому бизнесу (столярство, изготовление украшений, гончарство);
- предприятиям сферы услуг (уборка, ландшафтные услуги, фитнесс, красота).
Как зарегистрироваться на помощь
Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно, подав заявку по ссылке.
Все детали можно уточнить, обратившись по электронному адресу.
Конечный срок регистрации на гранты — 31 мая 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские компании испытывают дефицит кадров на уровне 74%, что свидетельствует об обострении проблемы поиска рабочей силы. Этот показатель значительно увеличился по сравнению с 55% осенью 2023 года.
Ранее мы писали, что в Украине издание Forbes совместно с кадровым порталом Robota.ua назвали лучших работодателей 2024 года. Возглавляет тройку лидеров одна из самых крупных украинских IТ компаний.
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