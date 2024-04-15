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Кабмін звільнив частину українців від сплати податків — кого торкнулось

15 квітня 2024 13:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки в Україні — Кабмін звільнив цілі регіони від необхідності сплати
Перегляд бізнес-показників в офісі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення представників бізнесу від сплати податків у Харкові. Пояснили такий крок складною ситуацією у зв'язку з активними бойовими діями у регіоні.

Про це поінформував очільник уряду Денис Шмигаль.

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В уряді розраховують, що відповідне рішення зменшить фінансове навантаження на підприємців, які і без того постраждали від російської агресії.

Місцева влада може звільняти бізнес від сплати таких видів податків:

  • орендна плата;
  • єдиний податок;
  • плата за майно.

У Кабміні усвідомлюють, які величезні збитки були завдані економіці, зокрема Харкову, тому здійснюють кроки не лише для відновлення, а й для розвитку таких територій.

Харків та область майже щодня обстрілюють російські окупанти. В обласному центрі через дефіцит електроенергії з березня запроваджуються графіки відключення світла. Днями Росія завдала чергового масованого ракетного удару. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, після цього не працювали дві теплоэлектроцентралі, а також трансформаторна підстанція.

Де ще звільнили бізнес від податків

Відповідне послаблення щодо податкового навантаження стосується не тільки харківського обласного центру. Звільнили бізнес від податків інші регіони, які зазнають збитків через воєнні дії. Очікується, що недоотримані доходи місцевих бюджетів компенсують за рахунок держбюджету.

"Ми це зробили універсальним механізмом", — повідомили в уряді.

Таким чином, звільнення українського бізнесу від податків є частиною комплексних заходів з підтримки постраждалих регіонів країни від російської агресії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій службі розповіли, які майнові податки мають заплатити українці у 2024 році. Якщо цього не зробити, то чекатиме покарання у вигляді штрафу.

Також ми писали, що в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Харків
податки
Харківська область

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