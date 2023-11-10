Счета за коммуналку могут быть меньше — как не платить за доставку газа

Коммунальные платежки. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на законодательном уровне некоторым гражданам разрешили не платить за доставку природного газа. Эксперты объяснили, как перестать получать соответствующую платежку.

Об этом сообщает GSMinfo.

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Украинские потребители получают две платежки по газу. Одна из них касается оплаты за использованное "голубое топливо", вторая — за доставку. По второй квитанции, согласно недавно принятому решению, украинцы могут не платить за услугу.

Речь идет о тех, кто давно не пользуется газом, но продолжает получать платежки. Граждане платят просто только за факт, что остаются подключенными к газовой сети. В некоторых регионах суммы составляют несколько сотен гривен. Если не потребляют "голубое топливо", потому что пользуются электричеством, или в доме не живут, то и обслуживать инфраструктуру по доставке теперь нет нужды.

По словам экспертов, для того чтобы коммунальные платежки за эту услугу прекратили поступать, необходимо сделать несколько шагов. Следует расторгнуть договор и отключиться от сети. В случае, если человек по каким-то причинам не хочет этого делать, потому что рассчитывает, что когда-нибудь захочет пользоваться газом, то можно платить минимальную сумму.

Для окончательного расторжения договора требуется:

получить Акт о прекращении газоснабжения;

обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о желании расторгнуть договор;

если подача газа в помещение не прекращается, необходимо написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.

В случае, если Оператор ГРМ против расторжения договора, следует обращаться с жалобой в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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