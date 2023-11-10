Счета за коммуналку могут быть меньше — как не платить за доставку газа

Украинцам разрешили не платить за доставку газа — как это сделать
В Украине на законодательном уровне некоторым гражданам разрешили не платить за доставку природного газа. Эксперты объяснили, как перестать получать соответствующую платежку.
Об этом сообщает GSMinfo.
Как и кто может отказаться от второй платежки
Украинские потребители получают две платежки по газу. Одна из них касается оплаты за использованное "голубое топливо", вторая — за доставку. По второй квитанции, согласно недавно принятому решению, украинцы могут не платить за услугу.
Речь идет о тех, кто давно не пользуется газом, но продолжает получать платежки. Граждане платят просто только за факт, что остаются подключенными к газовой сети. В некоторых регионах суммы составляют несколько сотен гривен. Если не потребляют "голубое топливо", потому что пользуются электричеством, или в доме не живут, то и обслуживать инфраструктуру по доставке теперь нет нужды.
По словам экспертов, для того чтобы коммунальные платежки за эту услугу прекратили поступать, необходимо сделать несколько шагов. Следует расторгнуть договор и отключиться от сети. В случае, если человек по каким-то причинам не хочет этого делать, потому что рассчитывает, что когда-нибудь захочет пользоваться газом, то можно платить минимальную сумму.
Для окончательного расторжения договора требуется:
- получить Акт о прекращении газоснабжения;
- обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о желании расторгнуть договор;
- если подача газа в помещение не прекращается, необходимо написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.
В случае, если Оператор ГРМ против расторжения договора, следует обращаться с жалобой в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Также мы писали, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается.
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