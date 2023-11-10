Рахунки за комуналку можуть бути менші — як не платити за доставку газу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на законодавчому рівні деяким громадянам дозволили не платити за доставку природного газу. Експерти пояснили, як перестати отримувати відповідну платіжку.

Про це повідомляє GSMinfo.

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Українські споживачі отримують дві платіжки щодо газу. Одна з них стосується сплати за використане "блакитне паливо", друга — за доставку. За другою квитанцією, відповідно до нещодавно ухваленого рішення, українці можуть не платити за послугу.

Йдеться про тих, хто давно не користується газом, однак продовжує отримувати платіжки. Громадяни платять просто лише за факт того, що залишаються під’єднаними до газової мережі. У деяких регіонах суми становлять кілька сотень гривень. Якщо не споживають "блакитне паливо", бо користуються електрикою, чи в будинку не живуть, то й обслуговувати інфраструктуру з доставки тепер нема потреби.

За словами експертів, для того, щоб комунальні платіжки за цю послугу припинили надходити, необхідно зробити кілька кроків. Треба розірвати договір та від’єднатися від мережі. У разі, якщо людина з якихось причин не хочете цього робити, бо розраховує, що колись захоче користуватись газом, то можна платити мінімальну суму.

Для остаточного розірвання договору, потрібно:

отримати Акт про припинення газопостачання;

звернутися до свого Оператора ГРМ і заявити про бажання розірвати договір;

якщо подача газу в приміщення не припиняється, то необхідно написати Оператору ГРМ заяву та розірвати договір.

У разі, якщо Оператор ГРМ проти розірвання договору, потрібно звертатися зі скаргою до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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