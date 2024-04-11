Тарифы на газ — украинцам разрешили платить меньше при двух условиях

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам ГК "Нафтогаз Украины" доступна возможность платить меньше за потребленный природный газ. Для этого необходимо выполнить несколько условий.

Об этом сообщили в компании.

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Как платить меньше за природный газ

Как рассказали в Нафтогазе, граждане могут гарантированно ежемесячно иметь скидку. Для этого нужно своевременно рассчитываться с компанией. Дедлайн — 15 числа каждого месяца.

В компании отмечают, что:

дисконт сработает автоматически в следующий расчетный месяц;

скидка будет предоставлена потребителям, которые оплатят счета дистанционно с помощью онлайн-сервисов компании.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна — это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", — говорится в сообщении.

Какой размер скидки от Нафтогаза

Сейчас украинские граждане, пользующиеся услугами Нафтогаза (около 98% потребителей) платят 7,96 грн за один кубометр. Размер обещанной скидки при выполнении условий — 1% от общей суммы платежа в коммунальной квитанции.

То есть, в случае потребления 9,9 кубометра (социальная норма на трех человек, только плита) необходимо будет заплатить 78,8 грн. Вместе со скидкой сумма будет равна 78,01 грн.



Однако следует отметить, что размер пониженной суммы зависит от общего объема потребленного газа. Чем он больше, тем меньше будет сумма в коммунальной платежке.

Какие цены у других поставщиков

В мае потребители заплатят за апрель по прежним ценам. Большинство из 12 компаний продают газ ниже 8 грн, пять — выше. Однако в мае завершится действие годового тарифа, а значит — суммы могут пересмотреть. Сейчас действуют следующие цены:

"ЭРУ Людям" предлагает 7,7 гривны за куб.м;

"Энерджи трейд групп" — 7,799 гривны за куб.м;

"Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 гривны за куб.м;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" — 7,99 гривны за куб.м;

"Львовэнергосбыт" — 8,2 гривны за куб.м;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за куб.м;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за куб.м;

"Аскания Энерджи" — 9,95 гривны за куб.м;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 9,99 гривны за куб.м.

Также дополнительно взимается плата за доставку газа, а она отличается в регионах.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцев в этом году ожидает возможное изменение сумм к оплате в жилищно-коммунальных квитанциях. В частности, это может быть продиктовано повышением тарифа на водоснабжение и водоотвод.

Также мы писали о том, что Мининфраструктура предложила правительству продлить на год действующую стоимость газа для теплоснабжающих предприятий для сдерживания роста цен для бытовых потребителей. Однако из-за катастрофического снижения платежей и роста долгов существует реальная угроза финансового дефолта "Нафтогаза Украины".