Тарифи можуть зрости удвічі — Нафтогаз озвучив суму боргів

Газовий вентиль. Фото: Reuters

Мінінфраструктури запропонувало уряду продовжити на рік чинну вартість газу для теплопостачальних підприємств задля стримування зростання цін для побутових споживачів. Проте через катастрофічне зниження платежів та зростання боргів існує реальна загроза фінансового дефолту "Нафтогазу України".

Про це пише видання "Главком".

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Старі тарифи на новий опалювальний сезон

Йдеться про продовження до 15 квітня 2025 року дії режиму ПСО — покладання спецобов’язків на Нафтогаз для стримування подорожчання ресурсу для побутових споживачів.

Таким чином, пропонують залишити стару вартість природного газу для виробників теплової енергії на опалювальний сезон 2024-2025 на рівні:

7,42 грн/куб.м (з ПДВ) — для населення;

16,39 грн/куб.м. — для бюджетних установ.



Підприємства ТКЕ купують газ у Нафтогазу за пільговими цінами. Завдяки цьому вони утримують від зростання тарифи на тепло та гарячу воду, які були зафіксовані станом на 24 лютого 2022 року. Під час війни уряд обіцяв громадянам не змінювати тариф попри зростання вартості енергоносіїв на газових біржах у світі.

Посилення негативної ситуації з боргами

Ситуацію затьмарює те, що більшість виробників тепла мають величезну заборгованість перед Нафтогазом. Компанія оприлюднила інформацію щодо боргів. Згідно з нею, на 31 березня заборгованість підприємств теплокомуненерго сягає 63,4 млрд грн. Тим часом населення заборгувало 9,8 млрд грн.

Джерело: Нафтогаз

"Через катастрофічне падіння платежів за спожитий газ існує реальна загроза фінансового дефолту "Нафтогазу України". Як повідомлялося, рік тому, станом на квітень 2023 року новий на той момент топ-менеджер компанії Олексій Чернишов вимагав від уряду 327 (!) млрд грн компенсації з держбюджету. Проте Кабмін суттєво вгамував апетити компанії", — пише видання.

У разі непродовження дії режиму ПСО на холодний сезон, підприємства ТКЕ будуть змушені купувати газ за ринковими цінами, які в рази вищі. У зв'язку з цим вартість тепла та гарячої води для населення може відразу зрости у півтора-два рази.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Загалом з березня 2023-го до березня 2024 року додали у вартості 12,8%.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.