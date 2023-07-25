Українцям дозволили продавати електрику власної генерації

Сонячні панелі. Фото: Freepik

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про гарантії походження "зеленої" електроенергії №9011-д. Документ передбачає розвиток малої розподіленої генерації.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань енергетики, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус у Телеграм-каналі.

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Деталі законопроєкту про "зелену" електроенергію

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України", який серед іншого надає гарантії походження "зеленої" електричної енергії.

Завдяки цьому вдасться уникнути додаткового оподаткування товарів під час ввезення до країн Євросоюзу із 2026 року. Все тому, що гарантії походження мають підтвердити "зелений" статус електроенергії, яку виробляють відновлювальні джерела (сонце, вітер, біомаса, біогаз, ГЕС).



Як зауважував раніше голова Комітету з питань енергетики, законопроєкт надає право виробникам "зеленої" електрики самостійно, а не через "Гарантованого покупця" здійснювати продаж електричної енергії на ринку. Доплати здійснюватиме "Гарантований покупець".

Окрім того, він запроваджує можливості для українських споживачів встановлювати об’єкти електрогенерації, а надлишки електрики відпускати у мережу за вільними ринковими цінами.

Законопроєкт передбачає збереження стимулів для вітрових електростанцій, малих сонячних електростанцій до кінця поточного року, а також довгострокове збереження стимулів для малих домашніх СЕС. Запроваджує опції Net Billing для домогосподарств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

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