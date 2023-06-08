Пенсионеры могут получить выплаты за шесть месяцев – какие условия

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые пенсионеры могут получить выплаты сразу за шесть месяцев. Это возможно в случае, если человек собирается уехать за границу.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как получить шесть пенсий

Как отмечают специалисты фонда, если пенсионер выезжает за пределы страны на постоянное место жительства, то выплаты могут быть выплачены за целых полгода перед поездкой.

Возможность получить выплаты пенсий в случае выезда за границу прописана в статьях 47, 51 закона от 09 июля 2003 г. № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для получения средств необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда и подать заявление. Деньги выплатят со следующего месяца после того, как человек снялся с учета по его месту жительства.

Выплата пенсий за границей

Весной правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за пределы страны на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта". Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Также украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют право оформить пенсию дистанционно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.

Больше о пенсиях

Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий . Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.