Пенсіонери можуть отримати виплати за шість місяців — які умови

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі пенсіонери можуть отримати виплати відразу за шість місяців. Це можливо у випадку, якщо людина збирається поїхати за кордон.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як отримати шість пенсій

Як зазначають фахівці фонду, якщо пенсіонер виїжджає за межі країни на постійне місце проживання, то виплати можуть бути виплачені за пів року наперед перед поїздкою.

Можливість отримати виплати пенсій у разі виїзду за кордон прописана у статтях 47, 51 закону від 09 липня 2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для отримання коштів необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду та подати відповідну заяву. Гроші виплатять з наступного місяця після того, як людина знялась з обліку за її місцем проживання.

Виплата пенсій за кордоном

Навесні уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за межі країни на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта". Йдеться про поновлення виплат для українських громадян, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Також українці, які тимчасово перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку, мають право оформити пенсію дистанційно, скориставшись сайтом електронних послуг Пенсійного фонду.

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Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.