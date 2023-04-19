Зарплаты в Украине — кому могут повысить зарплату

Рабочие строительной сферы. Фото: УНИАН

Украинские работодатели выражают готовность повысить заработные платы в 2023 году. Суммы будут зависеть от квалификации сотрудников.

Об этом свидетельствуют результаты опросов на рынке труда, сообщает Оbozrevatel.

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На сколько и кому повысят зарплаты

Так, по разным опросам, до 60% работодателей заявляют о том, что собираются повышать заработные платы. Прежде всего, рост будет в сферах, от которых зависит восстановление страны. Речь идет о медицинской, энергетической, строительной, аграрной отрасли, военно-промышленном комплексе. Работодатели, пытаясь сохранить коллектив, будут следить за тем, чтобы зарплата оставалась конкурентной.

В частности, по словам представителей портала по поиску работы GRC.UA, работодатели будут предлагать высокие зарплаты новым сотрудникам с опытом.

"Имеющие опыт всегда ожидают большие зарплаты", — рассказывает она.

При этом, по мнению экспертов рынка труда, зарплаты повысятся неравномерно. Имеют шанс на значительное повышение сотрудники, от которых зависит работа предприятий. Остальным повысят зарплаты на меньший процент.

Согласно результатам опроса консалтинговой компании Osoba, зарплаты планируют повышать в пределах 5-10%.

Так, с зарплатой 20 тыс. грн можно ожидать надбавки в 1-2 тыс. грн. Для некоторых сотрудников надбавка будет более существенной. 14% работодателей намерены поднять зарплаты до 20%. Поэтому с зарплатой в 20 тыс. грн. надбавка будет достигать 4 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в марте текущего года на заработные платы украинских военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено меньше средств, чем в предыдущие месяцы. На эти цели потратили 67,3 млрд гривен.

Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.

Также мы писали, что Министерство финансов не заложило в проект государственного бюджета на 2023 год средств на повышение минимальной зарплаты.