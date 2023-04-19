Зарплати в Україні — кому можуть підвищити зарплати

Робітники будівельної сфери. Фото: УНІАН

Українські роботодавці висловлюють готовність підвищити заробітні плати 2023 року. Суми залежатимуть від кваліфікації співробітників.

Про це свідчать результати опитувань на ринку праці, повідомляє Оbozrevatel.

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На скільки та кому підвищать зарплати

Так, за різними опитуваннями, до 60% роботодавців заявляють про те, що збираються підвищувати заробітні плати. Передусім ріст буде у сферах, від яких залежить відновлення країни. Йдеться про медичну, енергетичну, будівельну, аграрну галузь, військово-промисловий комплекс. Роботодавці, намагаючись зберегти колектив, слідкуватимуть за тим, щоб зарплатня залишалась конкурентною.

Зокрема, за словами представників порталу з пошуку роботи GRC.UA, роботодавці пропонуватимуть високі зарплати новим співробітникам з досвідом.

"Ті, хто має досвід, завжди очікують більші зарплати", — розповідає вона.

При цьому, на думку експертів ринку праці, зарплати будуть підвищуватись нерівномірно. Мають шанс на значне підвищення ті співробітники, від яких залежить робота підприємств. Решті підвищуватимуть зарплати на менший процент.

Згідно з результатами опитування консалтингової компанії Osoba, зарплати планують підвищувати в межах 5-10%.

Так, із зарплатнею 20 тис. грн можна очікувати на надбавки в 1-2 тис. грн. Для деяких співробітників надбавка буде суттєвішою. 14% роботодавців мають намір підняти зарплати до 20%. Тому із зарплатою у 20 тис. грн надбавка сягатиме 4 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, у березні поточного року на заробітні плати українських військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували менше коштів, ніж у попередні місяці. На ці цілі витратили 67,3 млрд гривень.

Раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.

Також ми писали, що Міністерство фінансів не заклало у проєкт державного бюджету на 2023 рік коштів на підвищення розміру мінімальної зарплати.