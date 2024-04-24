Банки могут списать кредиты полностью – какие именно и при каких условиях

Девушка возле рекламного стенда. Фото: УНІАН

Банки в Украине могут аннулировать задолженность по кредиту на жилье, если оно было разрушено в ходе боевых действий. Однако есть определенные условия.

Об этом рассказали в эфире телеканала "Ми — Україна".

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Кому могут полностью списать кредит

В сообщении говорится, что кредит могут списать, если у человека не было задолженности по нему до 23 февраля 2022 года.

Также нужно, чтобы площадь уничтоженного дома не должна превышать следующие размеры:

квартиры — 140 квадратных метров;

частного дома — 250 квадратных метров.

Если условия выполнены, нужно собрать соответствующие документы и передать их в банк. Если положительное решение будет принято, государство компенсирует средства.

Можно ли не платить кредиты во время войны

Согласно Закону Украины 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения", который был принят в марте 2022 года, банки не могут начислять украинцам штрафы за неуплату кредита и повышать процент займа . Так будет продолжаться все военное положение и 30 дней после него.

Однако следует помнить, что долг по кредиту все равно накапливается и его придется погасить после войны. Поэтому, если у человека есть возможность платить кредит, лучше платить с процентами.

В случае, если возможности платить кредиты нет, лучше обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул. Важно отметить, что принятие банком такого решения является его правом, а не обязанностью.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине заработал Международный реестр убытков (МРЗ). С начала апреля физические лица могут подавать заявки на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное в результате войны жилье.

Мы также писали, что Германия предлагает партнерам в Евросоюзе создать новый инвестиционный фонд для поддержки инвестиций частного сектора в Украину. Эта инициатива направлена на помощь в решении проблемы огромных затрат на восстановление после войны.