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Украинцам обещают скидку в 50% на услуги ЖКХ — кто получит

5 января 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные услуги — названа категория, имеющая право платить меньше
Коммунальные платежки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в Пенсионном фонде, некоторые украинцы в условиях войны могут существенно экономить на оплате коммунальных услуг, поскольку законодательно предусмотрена льгота, позволяющая платить на 50 процентов меньше.

Такой льготой могут воспользоваться женщины, которые столкнулись с потерей своих мужчин-защитников. По нормам, вдовы могут оформить скидку в половину стоимости на:

  • природный газ;
  • электроэнергию;
  • отопление;
  • услуги по водоснабжению и вывозу мусора;
  • управление многоквартирным домом;
  • твердое топливо;
  • взносы в ОСМД.

При расчетах платы за отопление и использование жилья размер площади, на которую распространяется скидка, должен составлять 21 кв. метр на каждого постоянного жителя, имеющего право на соответствующую льготу. Предоставляется дополнительно 10,5 кв. метров на всю семью.

В ПФУ отмечают, что в случае, если вдова украинского военного нетрудоспособна и проживает в семье из нетрудоспособных граждан, то имеет полное право на 50% скидку за использование природного газа для отопления дома.

Такая льгота предусматривается на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждого члена семьи и 21 кв. м сверху).

Также во время войны на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг могут претендовать следующие категории граждан:

  • участники боевых действий — 75%;
  • лица, получившие инвалидность в результате войны — 100%;
  • члены семей погибших — 50%.

Граждане, имеющие право на скидку по оплате коммунальных услуг, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Постановлением правительства определено, что льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются в денежной форме, а льготник должен платить ежемесячно стоимость потребленной услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

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