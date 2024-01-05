Коммунальные услуги — названа категория, имеющая право платить меньше

Коммунальные платежки. Фото: Unplush

Государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в Пенсионном фонде, некоторые украинцы в условиях войны могут существенно экономить на оплате коммунальных услуг, поскольку законодательно предусмотрена льгота, позволяющая платить на 50 процентов меньше.

Такой льготой могут воспользоваться женщины, которые столкнулись с потерей своих мужчин-защитников. По нормам, вдовы могут оформить скидку в половину стоимости на:

природный газ;

электроэнергию;

отопление;

услуги по водоснабжению и вывозу мусора;

управление многоквартирным домом;

твердое топливо;

взносы в ОСМД.

При расчетах платы за отопление и использование жилья размер площади, на которую распространяется скидка, должен составлять 21 кв. метр на каждого постоянного жителя, имеющего право на соответствующую льготу. Предоставляется дополнительно 10,5 кв. метров на всю семью.

В ПФУ отмечают, что в случае, если вдова украинского военного нетрудоспособна и проживает в семье из нетрудоспособных граждан, то имеет полное право на 50% скидку за использование природного газа для отопления дома.

Такая льгота предусматривается на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждого члена семьи и 21 кв. м сверху).

Также во время войны на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг могут претендовать следующие категории граждан:

участники боевых действий — 75%;

лица, получившие инвалидность в результате войны — 100%;

члены семей погибших — 50%.

Граждане, имеющие право на скидку по оплате коммунальных услуг, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Постановлением правительства определено, что льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются в денежной форме, а льготник должен платить ежемесячно стоимость потребленной услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.