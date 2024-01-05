Коммунальные услуги — названа категория, имеющая право платить меньше

Украинцам обещают скидку в 50% на услуги ЖКХ — кто получит
Государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.
Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто может платить меньше за "коммуналку" во время войны
Как отмечают в Пенсионном фонде, некоторые украинцы в условиях войны могут существенно экономить на оплате коммунальных услуг, поскольку законодательно предусмотрена льгота, позволяющая платить на 50 процентов меньше.
Такой льготой могут воспользоваться женщины, которые столкнулись с потерей своих мужчин-защитников. По нормам, вдовы могут оформить скидку в половину стоимости на:
- природный газ;
- электроэнергию;
- отопление;
- услуги по водоснабжению и вывозу мусора;
- управление многоквартирным домом;
- твердое топливо;
- взносы в ОСМД.
При расчетах платы за отопление и использование жилья размер площади, на которую распространяется скидка, должен составлять 21 кв. метр на каждого постоянного жителя, имеющего право на соответствующую льготу. Предоставляется дополнительно 10,5 кв. метров на всю семью.
В ПФУ отмечают, что в случае, если вдова украинского военного нетрудоспособна и проживает в семье из нетрудоспособных граждан, то имеет полное право на 50% скидку за использование природного газа для отопления дома.
Такая льгота предусматривается на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждого члена семьи и 21 кв. м сверху).
Также во время войны на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг могут претендовать следующие категории граждан:
- участники боевых действий — 75%;
- лица, получившие инвалидность в результате войны — 100%;
- члены семей погибших — 50%.
Граждане, имеющие право на скидку по оплате коммунальных услуг, должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
Постановлением правительства определено, что льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются в денежной форме, а льготник должен платить ежемесячно стоимость потребленной услуги.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.
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