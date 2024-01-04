Комунальні рахунки — формула на доставку газу та тарифи у 2024 році

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні кожен споживач може самотужки розрахувати плату за розподіл природного газу. Йдеться про рахунок у другій квитанції, який потрібно сплачувати щомісяця у 2024 році.

Про це розповіли в одній із філій "Газмережі".

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Українці вже кілька років отримують дві комунальні платіжки за газ: одну — за спожитий газ, другу — за послугу з доставки.

У 2024-му у платіжках будуть дещо інші цифри за розподіл природного газу. Щомісячний платіж за доставку протягом року та кінцеві суми будуть залежати від споживання газу протягом минулого газового року: у період з 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023 року.

Формула наступна:

тариф облгазу * (кубічні метри за період з 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го) / 12 = щомісячна плата за доставку ресурсу.

Формула за останні роки не змінилась, але сума платежу за доставку буде відрізнятися, адже змінились дані газового року.

Таким чином, щоб розрахувати платіж за доставку газу, потрібно два показники:

тариф від облгазу;

спожиті куби за газовий рік.

"Для цього весь об'єм газу, спожитий за попередній газовий рік, необхідно розділити на 12 та помножити на тариф вашого оператора газорозподільної мережі (2,112 за м³ з ПДВ для клієнтів Вінницької філії "ГАЗМЕРЕЖІ")", — йдеться у повідомленні філії.

Зокрема, у Києві за рівня споживання 1,6 тис. куб.м за рік щомісячний платіж буде наступний:

1,49 * 1 600 кубів / 12 = 198,66 грн

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина родин можуть платити за послуги житлово-комунального господарства удвічі менше. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

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