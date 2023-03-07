Зарплаты в Украине — как изменилась оплата труда во время войны

Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч
В Украине размер средней заработной платы во время войны в прошлом году составил 14 857 гривен. Хотя номинально показатель на 6% по сравнению с 2021-м, в реальном измерении — на 12% меньше.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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Градация роста зарплат
По данным Госстата, в конце 2022 года наибольшие размеры заработных плат имели по-прежнему работники сферы информации и телекоммуникации. Средний объем составил 33,51 тысячи в месяц. В то время как меньше всего оплачивалась почтовая и курьерская деятельность.
Средние заработные платы по кварталам прошлого года:
- первый квартал — 14,62 тыс. грн;
- второй квартал — 13,72 тыс. грн.;
- третий квартал — 14,62 тыс. грн;
- четвертый квартал — 16,48 тыс. грн.
Как рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетьманцев, в долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному курсу (32,34 гривны за доллар) средняя заработная плата сократилась до 459 долларов. То есть, минус 10,5% по сравнению с показателем 2021 года. Хотя падение ощутимо, однако это еще больше уровня 2020 года.
"Средняя месячная зарплата по итогам 2022 года составила 14 857 грн. По сравнению с 2021 годом это +6% номинального роста, но в реальном измерении средние зарплаты сократились на 12%", — отметил он.
Самые большие зарплаты в октябре-декабре:
- информация и телекоммуникации — 33,5 тыс. в месяц (в среднем);
- финансовая и страховая деятельность — 30,2 тыс. грн;
- авиационный транспорт — 28,73 тыс. грн;
- промышленность — 23,47 тыс. грн;
- сельское хозяйство — 23,1 тыс. грн.
Самые маленькие зарплаты в октябре-декабре:
- почтовая и курьерская деятельность — в среднем 9,57 тыс. грн;
- временное размещение и организация питания — 9,7 тыс. грн;
- строительство — 10,27 тыс. грн;
- операции с недвижимостью — 12,43 тыс. грн;
- административное и вспомогательное обслуживание — 13,14 тыс. грн.
Прогнозы по зарплатам
В Национальном банке Украины прогнозируют, что в ближайшие три года заработные платы (номинальные) начнут активно расти. Этому будет способствовать адаптация экономики к условиям войны.
Как изменятся зарплаты украинцев:
- 2023 — номинальная зарплата прибавит 26,1%, а реальная +3,3%;
- 2024 — номинальная +20,0%, реальная +6,5%;
- 2025 — номинальная +17,6%, реальная +4,3%.
По информации Work.ua, опросы работодателей свидетельствуют, что большинство из них планируют пересматривать заработные платы. Рост может составлять 8-30%.
Напомним, в правительстве не называют точного количества граждан, которые сейчас находятся за границей. Предполагается, что речь идет от 5 до 7 миллионов украинцев. 90% из них планируют вернуться домой, однако остается неопределенность из-за работы, жилья и безопасности.
Также мы писали, что в Украине некоторым категориям граждан правительство поможет трудоустроиться. Министерство экономики инициирует запуск проекта "Работа без барьеров".