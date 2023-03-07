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Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

7 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — как изменилась оплата труда во время войны
Показатель в реальном измерении на 12% меньше по сравнению с 2021 годом
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине размер средней заработной платы во время войны в прошлом году составил 14 857 гривен. Хотя номинально показатель на 6% по сравнению с 2021-м, в реальном измерении — на 12% меньше.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Градация роста зарплат

По данным Госстата, в конце 2022 года наибольшие размеры заработных плат имели по-прежнему работники сферы информации и телекоммуникации. Средний объем составил 33,51 тысячи в месяц. В то время как меньше всего оплачивалась почтовая и курьерская деятельность.

Средние заработные платы по кварталам прошлого года:

  • первый квартал 14,62 тыс. грн;
  • второй квартал 13,72 тыс. грн.;
  • третий квартал 14,62 тыс. грн;
  • четвертый квартал 16,48 тыс. грн.

Как рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетьманцев, в долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному курсу (32,34 гривны за доллар) средняя заработная плата сократилась до 459 долларов. То есть, минус 10,5% по сравнению с показателем 2021 года. Хотя падение ощутимо, однако это еще больше уровня 2020 года.

"Средняя месячная зарплата по итогам 2022 года составила 14 857 грн. По сравнению с 2021 годом это +6% номинального роста, но в реальном измерении средние зарплаты сократились на 12%", — отметил он.

Самые большие зарплаты в октябре-декабре:

  • информация и телекоммуникации 33,5 тыс. в месяц (в среднем);
  • финансовая и страховая деятельность 30,2 тыс. грн;
  • авиационный транспорт 28,73 тыс. грн;
  • промышленность 23,47 тыс. грн;
  • сельское хозяйство 23,1 тыс. грн.

Самые маленькие зарплаты в октябре-декабре:

  • почтовая и курьерская деятельность в среднем 9,57 тыс. грн;
  • временное размещение и организация питания 9,7 тыс. грн;
  • строительство 10,27 тыс. грн;
  • операции с недвижимостью 12,43 тыс. грн;
  • административное и вспомогательное обслуживание 13,14 тыс. грн.

Прогнозы по зарплатам

В Национальном банке Украины прогнозируют, что в ближайшие три года заработные платы (номинальные) начнут активно расти. Этому будет способствовать адаптация экономики к условиям войны.

Как изменятся зарплаты украинцев:

  • 2023 номинальная зарплата прибавит 26,1%, а реальная +3,3%;
  • 2024 номинальная +20,0%, реальная +6,5%;
  • 2025 номинальная +17,6%, реальная +4,3%.

По информации Work.ua, опросы работодателей свидетельствуют, что большинство из них планируют пересматривать заработные платы. Рост может составлять 8-30%.

Напомним, в правительстве не называют точного количества граждан, которые сейчас находятся за границей. Предполагается, что речь идет от 5 до 7 миллионов украинцев. 90% из них планируют вернуться домой, однако остается неопределенность из-за работы, жилья и безопасности.

Также мы писали, что в Украине некоторым категориям граждан правительство поможет трудоустроиться. Министерство экономики инициирует запуск проекта "Работа без барьеров".

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