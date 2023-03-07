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Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч

7 березня 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — як змінилася оплата праці під час війни
Показник у реальному вимірі на 12% менший порівняно з 2021-м
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні розмір середньої заробітної плати під час війни, минулого року, становив 14 857 гривень. Хоч номінально показник на 6% порівняно з 2021-м, проте у реальному вимірі — на 12% менший.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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Градація зростання зарплат

За даними Держстату, наприкінці 2022 року найбільші  розміри заробітних плат мали, як і раніше, працівники сфери інформації та телекомунікації. Середній обсяг у середньому становив 33,51 тисячі на місяць. Тоді як найменше оплачувалася поштова та кур'єрська діяльність.

 Середні заробітні плати за кварталами минулого року:

  • перший квартал — 14,62 тис. грн;
  • другий квартал — 13,72 тис. грн.;
  • третій квартал — 14,62 тис. грн;
  • четвертий квартал — 16,48 тис. грн.

Як розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев, у доларовому еквіваленті за середньорічним офіційним курсом (32,34 гривні за долар) середня заробітна плата скоротилася до 459 доларів. Тобто мінус 10,5% порівняно з показником 2021 року. Хоч падіння відчутне, проте це ще більше за рівень 2020 року.

"Середня місячна зарплата за підсумками 2022 року склала 14 857 грн. Проти 2021 року це +6% номінального зростання, але в реальному вимірі середні зарплати скоротилися на 12%", — зазначив він.

Найбільші зарплати у жовтні-грудні:

  • інформація та телекомунікації — 33,5 тис. на місяць (у середньому);
  • фінансова й страхова діяльність — 30,2 тис. грн;
  • авіаційний транспорт — 28,73 тис. грн;
  • промисловість — 23,47 тис. грн;
  • сільське господарство — 23,1 тис. грн.

Найменші зарплати у жовтні-грудні:

  • поштова та кур'єрська діяльність — у середньому 9,57 тис. грн;
  • тимчасове розміщення та організація харчування — 9,7 тис. грн;
  • будівництво — 10,27 тис. грн;
  • операції з нерухомістю — 12,43 тис. грн;
  • адміністративне та допоміжне обслуговування — 13,14 тис. грн.

Прогнози щодо зарплат

У Національному банку України (НБУ) прогнозують, що у найближчі три роки заробітні плати (номінальні) почнуть активно зростати. Цьому сприятиме адаптація економіки до умов війни.

Як зміняться зарплати українців:

  • 2023 — номінальна зарплатня додасть 26,1%, а реальна +3,3%;
  • 2024 — номінальна +20,0%, реальна +6,5%;
  • 2025 — номінальна +17,6%, реальна +4,3%.

За інформацією Work.ua, опитування роботодавців свідчить, що більшість з них планують переглядати заробітні плати. Зростання може становити 8-30%.

Нагадаємо, в уряді не називають точної кількості громадян, які зараз перебувають за кордоном. Припускають, що йдеться від 5 до 7 мільйонів українців. 90% з них планують повернутися додому, проте залишається невизначеність через роботу, житло та безпеку.

Також ми писали, що в Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".

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