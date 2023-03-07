Зарплати в Україні — як змінилася оплата праці під час війни

Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч
В Україні розмір середньої заробітної плати під час війни, минулого року, становив 14 857 гривень. Хоч номінально показник на 6% порівняно з 2021-м, проте у реальному вимірі — на 12% менший.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
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Градація зростання зарплат
За даними Держстату, наприкінці 2022 року найбільші розміри заробітних плат мали, як і раніше, працівники сфери інформації та телекомунікації. Середній обсяг у середньому становив 33,51 тисячі на місяць. Тоді як найменше оплачувалася поштова та кур'єрська діяльність.
Середні заробітні плати за кварталами минулого року:
- перший квартал — 14,62 тис. грн;
- другий квартал — 13,72 тис. грн.;
- третій квартал — 14,62 тис. грн;
- четвертий квартал — 16,48 тис. грн.
Як розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев, у доларовому еквіваленті за середньорічним офіційним курсом (32,34 гривні за долар) середня заробітна плата скоротилася до 459 доларів. Тобто мінус 10,5% порівняно з показником 2021 року. Хоч падіння відчутне, проте це ще більше за рівень 2020 року.
"Середня місячна зарплата за підсумками 2022 року склала 14 857 грн. Проти 2021 року це +6% номінального зростання, але в реальному вимірі середні зарплати скоротилися на 12%", — зазначив він.
Найбільші зарплати у жовтні-грудні:
- інформація та телекомунікації — 33,5 тис. на місяць (у середньому);
- фінансова й страхова діяльність — 30,2 тис. грн;
- авіаційний транспорт — 28,73 тис. грн;
- промисловість — 23,47 тис. грн;
- сільське господарство — 23,1 тис. грн.
Найменші зарплати у жовтні-грудні:
- поштова та кур'єрська діяльність — у середньому 9,57 тис. грн;
- тимчасове розміщення та організація харчування — 9,7 тис. грн;
- будівництво — 10,27 тис. грн;
- операції з нерухомістю — 12,43 тис. грн;
- адміністративне та допоміжне обслуговування — 13,14 тис. грн.
Прогнози щодо зарплат
У Національному банку України (НБУ) прогнозують, що у найближчі три роки заробітні плати (номінальні) почнуть активно зростати. Цьому сприятиме адаптація економіки до умов війни.
Як зміняться зарплати українців:
- 2023 — номінальна зарплатня додасть 26,1%, а реальна +3,3%;
- 2024 — номінальна +20,0%, реальна +6,5%;
- 2025 — номінальна +17,6%, реальна +4,3%.
За інформацією Work.ua, опитування роботодавців свідчить, що більшість з них планують переглядати заробітні плати. Зростання може становити 8-30%.
Нагадаємо, в уряді не називають точної кількості громадян, які зараз перебувають за кордоном. Припускають, що йдеться від 5 до 7 мільйонів українців. 90% з них планують повернутися додому, проте залишається невизначеність через роботу, житло та безпеку.
Також ми писали, що в Україні деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".