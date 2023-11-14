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Украинцам объяснили, почему остается долг за газ при полном расчете

14 ноября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Платежки за газ — почему могут возникать долги и как избежать
Коммунальные платежки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Об этом говорится в материалах компании.

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Как отмечается, задолженность может возникнуть в случае, если при оплате услуг за "голубое топливо" клиент не указывал на назначение платежа лицевой счет. В таком случае деньги никуда не делись, а хранятся на счету "до выяснения" обстоятельств.

В Нафтогазе объясняют, что потребителям предлагают составить с компанией, как с поставщиком услуг, акт сверки расчетов. Только так можно убедиться, что все произведенные оплаты были засчитаны именно на лицевой счет потребителя.

В случае если оплата зачислена некорректно, то при предоставлении полного пакета документов со стороны клиента для переноса денежных средств газоснабжающая компания может переслать их на лицевой счет данного плательщика.

В то же время в компании добавили, что есть еще один случай, когда задолженность может не исчезать после оплаты счета. Так бывает, когда гражданин не передает показания счетчика. В таком случае оператор ГРМ передает компании, предоставляющей клиенту услуги по газоснабжению, не за фактически потребленный объем природного газа, а "расчетный". Потребители должны передавать показания счетчика или вызвать контроллера ОГРМ, предварительно осуществив контрольное снятие данных прибора учета. Подкорректированные объемы потребления компания получит уже в следующем месяце.

Также расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

"В случае, если по Вашему лицевому счету произведены некорректные начисления объема, рекомендуем Вам обратиться для корректировки объема в ближайший к Вам центральный офис или региональный участок Вашего оператора ГРМ. Ведь расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза. Как только мы получим скорректированные данные от облгаза, по личному счету будет произведен перерасчет суммы к оплате", — отметили в Нафтогазе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в ближайшее время намерены ввести третью квитанцию за природный газ. Новая платежка будет касаться содержания внутридомовых сетей, что до этого входило в единый платеж за "голубое топливо".

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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