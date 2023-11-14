Третя платіжка за газ — що важливо знати споживачам

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні невдовзі мають намір ввести третю квитанцію за природний газ. Нова платіжка стосуватиметься утримання внутрішньобудинкових мереж, що до цього входило у єдиний платіж за "блакитне паливо".

Про це повідомляється на профільному порталі "ГазПравда".

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Як зазначають аналітики, раніше плата за технічне обслуговування була невід'ємною частиною єдиного платежу, через що багато українців навіть не здогадувались про це. Тоді як, чи виконували облгази належно свої зобов’язання з утримання внутрішніх газових мереж, димо- та вентканалів, газоспоживаючого обладнання у багатоквартирних та приватних будівлях — достеменно невідомо.

Раніше громадяни почали отримувати дві платіжки за природний газ — одну з них за постачання, іншу — за доставку або розподіл газу. Проте з нових тарифів облгазів на доставку виключили плату за техобслуговування внутрішньобудинкових систем. З часом втратили чинність нормативно правові акти, що зобов'язували облгази безкоштовно здійснювати техобслуговування у будинках на постійній основі.

Таким чином, відповідальність за експлуатацію та утримання в нормальному стані внутрішніх газомереж, котлів, газових бойлерів, колонок, справності вентиляції у приміщенні покладено на осіб, які найбільш вмотивовані у безаварійній роботі. Йдеться про:

співвласників багатоповерхівок — для багатоквартирного будинку за мережі спільної власності в зоні загального використання;

на господаря — для приватного житлового будинку та безпосередньо у квартирах.

За законодавством, власник має право обирати організацію, яка на договірних умовах та на платній основі здійснюватиме роботи з техобслуговування у внутрішньобудинкових газових системах: облгаз, організації, що отримали на це дозволи.

Власник зможе контролювати виконання договірних зобов'язань виконавця техобслуговування. У законодавстві міститься застереження, що у разі незабезпечення техобслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газомереж у будинку розподіл газу має припинятися.

Які роботи з техобслуговування мають виконуватися

Раз на рік спеціалісти мають здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявність вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу.

Раз на пів року, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, перевіряти на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання. У приватних будинках та квартирах — раз на рік.

Раз на три роки у міжопалювальний сезон у багатоповерхівках мають випробовувати на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. У приватних будинках та квартирах випробування здійснюють тільки тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу перевищує п'ять метрів.

Раз на рік має перевірятися працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах, здійснюватися очищення від залишків корозії та мастила.

Згідно з вимогами та рекомендаціями заводів-виробників, проте не рідше разу на рік, має здійснюватися техобслуговування газового обладнання: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи і т. ін.

Кожного року, одночасно з техоглядом газового обладнання, має відбуватися перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

Раз на рік надавач послуг мусить перевіряти належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.