Помощь украинцам — международники снова выплачивают 2,2 тыс. грн

Пенсионерка в сельской местности. Фото: УНИАН

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о возобновлении выплат в 2,2 тыс. грн для граждан деоккупированных территорий. Речь идет о финансовой помощи от международных организаций.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

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Кто сможет получить 2,2 тыс. грн

Как рассказали в ведомстве, возобновили финансовую помощь от международников для жителей Харьковской области. Выплаты осуществляет общественная организация "Мартин-Клуб", международная организация гуманитарной помощи Mercy Corps совместно с Агентством США по международному развитию.

Финпомощь будут выплачивать по-прежнему в течение трех месяцев. Размер составляет 2,2 тыс. грн гривен ежемесячно на каждого члена домохозяйства.

Как оформить денежную помощь

Граждане могут подавать заявки в случае, если не получали денежную помощь от других благотворительных организаций за последние два месяца.

Зарегистрироваться можно по телефону: 0800334925. Время работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00.

Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно предоставить:

• индивидуальный налоговый номер;

• номер ID-карты или паспорта;

• информацию о количестве членов домохозяйства;

• фактическое место жительства;

• номер банковского счёта.

Помощь будут выплачивать на банковский счет получателя, которого определят члены домохозяйства.

Больше о помощи

Напомним, украинцы с низкими доходами имеют право на государственную социальную помощь. Ежемесячный размер выплат в зависимости от ситуации может составить 3,6 тыс. грн.

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