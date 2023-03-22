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Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"

22 марта 2023 13:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Действие позволит обменять еще больше старых ламп на LED-ламп.
Сейчас уже более пяти миллионов ламп получили украинцы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине еще больше граждан сможет обменять старые лампы накаливания на LED. Сейчас уже более пяти миллионов ламп получили украинцы через приложение государственных услуг "Дія".

Об этом сообщается на портале "Дія".

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Как отмечается в "Дії", граждане уже заказали на обмен 5,5 млн LED-лампочек. Там предоставлен список доступных отделений Укрпочты, где можно при оформлении заявки.

"Если вы до сих пор не обменяли старые лампы накаливания на LED, самое время это сделать! Программа обмена вскоре завершится, так что подавайте заявку в Дія прямо сейчас", — подчеркивают в пресс-службе.

Все желающие могут подавать заявки на обмен в "Дія" так:

  • нужно зайти в "Дія";
  • нажать "Услуги";
  • выбрать "Обмен ламп;
  • указать контактный номер телефона;
  • назвать номер отделения Укрпочты.

При этом в самых отдаленных селах, которые присоединились к проекту недавно, обмен продлится до конца апреля текущего года. С 1 мая обменять старые лампы на светодиоды можно будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах.

Программа обмена охватила 23 тысяч населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины. С начала старта программы почти 3 млн человек обменяли в отделениях "Укрпочты" около 14 млн ламп.

Напомним, что теперь во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов. Получение отправлений будет производиться с помощью SMS.

Ранее мы писали, как в Украине происходит обмен ламп накаливания на энергоэффективные и как принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Дія".

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