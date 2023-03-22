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Українцям роздадуть ще мільйони LED-ламп: як оформити у "Дії"

22 березня 2023 13:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Дія дозволить обміняти ще більше старих ламп на LED-ламп
Зараз вже понад п'ять мільйонів ламп отримали українці
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні ще більше громадян зможуть обміняти старі лампи розжарювання на LED. Зараз вже понад п'ять мільйонів ламп отримали українці через застосунок державних послуг "Дія".

Про це повідомляється на порталі "Дія".

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Українцям доступні 11 млн LED-ламп

Як зазначається, у "Дії" громадяни вже замовили на обмін 5,5 млн LED-лампочок. Там надано перелік доступних відділень Укрпошти, де можна під час оформлення заявки.

"Українці можуть отримати ще 11 млн LED-ламп. Якщо ви досі не обміняли старі лампи розжарювання на LED, саме час це зробити! Програма обміну невдовзі завершиться, тож подавайте заявку в Дії просто зараз", — наголошують у пресслужбі.

Всі охочі можуть подавати заявки на обмін у "Дії" так:

  • потрібно зайти у "Дію";
  • натиснути "Послуги";
  • обрати "Обмін ламп;
  • вказати контактний номер телефону;
  • назвати номер відділення Укрпошти.

При цьому у найвіддаленіших селах, які до проєкту долучилися недавно, обмін триватиме до кінця квітня поточного року. З 1 травня обміняти старі лампи на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах.

Програма обміну охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн осіб обміняли у відділеннях "Укрпошти" близько 14 млн ламп.

Нагадаємо, що відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів. Отримання відправлень відбуватиметься за допомогою SMS. 

Раніше ми писали, як в Україні відбувається обмін ламп розжарювання на енергоефективні та як приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія".

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