Дія дозволить обміняти ще більше старих ламп на LED-ламп

Українцям роздадуть ще мільйони LED-ламп: як оформити у "Дії"
В Україні ще більше громадян зможуть обміняти старі лампи розжарювання на LED. Зараз вже понад п'ять мільйонів ламп отримали українці через застосунок державних послуг "Дія".
Про це повідомляється на порталі "Дія".
-
Кремль повідомив, чи говорили путін і Сі Цзіньпін про "формулу миру" Зеленського
-
В Україні по-новому перевірятимуть п'яних водіїв: що змінилося
-
УДП погодило перейменування перших 12 суден
-
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: як виглядає обстріляна багатоповерхівка
-
Ексчоловіка Ольги Сумської прооперувала: до чого тут Віталій Кличко
-
Влада Бєлгородської області заявила про "обстріл ЗСУ": загинув чоловік
-
З підвалу атакованого дронами гуртожитку у Ржищеві евакуювали понад 200 людей
-
Чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев загинув на фронті
-
Речник ПС Ігнат попередив Telegram-канали про покарання за інформацію про рух дронів і ракет
-
Український генпрокурор зустрівся у Брюсселі з президенткою Європарламенту
Українцям доступні 11 млн LED-ламп
Як зазначається, у "Дії" громадяни вже замовили на обмін 5,5 млн LED-лампочок. Там надано перелік доступних відділень Укрпошти, де можна під час оформлення заявки.
"Українці можуть отримати ще 11 млн LED-ламп. Якщо ви досі не обміняли старі лампи розжарювання на LED, саме час це зробити! Програма обміну невдовзі завершиться, тож подавайте заявку в Дії просто зараз", — наголошують у пресслужбі.
Всі охочі можуть подавати заявки на обмін у "Дії" так:
- потрібно зайти у "Дію";
- натиснути "Послуги";
- обрати "Обмін ламп;
- вказати контактний номер телефону;
- назвати номер відділення Укрпошти.
При цьому у найвіддаленіших селах, які до проєкту долучилися недавно, обмін триватиме до кінця квітня поточного року. З 1 травня обміняти старі лампи на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах.
Програма обміну охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн осіб обміняли у відділеннях "Укрпошти" близько 14 млн ламп.
Нагадаємо, що відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів. Отримання відправлень відбуватиметься за допомогою SMS.
Раніше ми писали, як в Україні відбувається обмін ламп розжарювання на енергоефективні та як приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія".