Дія дозволить обміняти ще більше старих ламп на LED-ламп

Зараз вже понад п'ять мільйонів ламп отримали українці

В Україні ще більше громадян зможуть обміняти старі лампи розжарювання на LED. Зараз вже понад п'ять мільйонів ламп отримали українці через застосунок державних послуг "Дія".

Про це повідомляється на порталі "Дія".

Українцям доступні 11 млн LED-ламп

Як зазначається, у "Дії" громадяни вже замовили на обмін 5,5 млн LED-лампочок. Там надано перелік доступних відділень Укрпошти, де можна під час оформлення заявки.

"Українці можуть отримати ще 11 млн LED-ламп. Якщо ви досі не обміняли старі лампи розжарювання на LED, саме час це зробити! Програма обміну невдовзі завершиться, тож подавайте заявку в Дії просто зараз", — наголошують у пресслужбі.

Всі охочі можуть подавати заявки на обмін у "Дії" так:

потрібно зайти у "Дію";

натиснути "Послуги";

обрати "Обмін ламп;

вказати контактний номер телефону;

назвати номер відділення Укрпошти.

При цьому у найвіддаленіших селах, які до проєкту долучилися недавно, обмін триватиме до кінця квітня поточного року. З 1 травня обміняти старі лампи на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах.

Програма обміну охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн осіб обміняли у відділеннях "Укрпошти" близько 14 млн ламп.

Нагадаємо, що відтепер у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів. Отримання відправлень відбуватиметься за допомогою SMS.

Раніше ми писали, як в Україні відбувається обмін ламп розжарювання на енергоефективні та як приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія".