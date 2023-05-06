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Украинцам рассказали, каким действительно должен быть тариф за электроэнергию

6 мая 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Тарифы на электроэнергию — сколько на самом деле украинцы должны платить за свет
Коммунальные квитанции в Украине. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Действующий тариф на электроэнергию почти вчетверо ниже экономически обоснованного. Цена на электрическую энергию для потребителей, в частности бытовых, значительно выше нынешних цен.

Об этом рассказал глава Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский в интервью "Энерго-бизнесу".

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По словам Ущаповского, тарифы на электроэнергию нужно пересматривать не только для того, чтобы получить дополнительное финансирование для ремонта поврежденной энергоинфраструктуры, но и потому, что действующий тариф покрывает лишь четверть стоимости.

"Установленная Кабинетом министров фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей не покрывает все составляющие затраты на производство, передачу (распределение) и поставку электрической энергии бытовым потребителям. Фиксированная цена удерживается на льготном уровне путем механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электрической энергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", — объяснил он.

Ущаповский говорит, что экономически обоснованная цена на электрическую энергию для потребителей, в частности бытовых, значительно выше фиксированных цен. Так, сейчас она составляет более 6 грн за кВт-ч (с учетом налога на добавленную стоимость).

Ущаповский также объяснил, из чего состоит эта сумма:

  • 3,24 грн/кВт-ч — средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на "сутки вперед" за март;
  • 0,43 грн/кВт-ч — тариф на услуги по передаче с 1 апреля;
  • 1,32 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;
  • 0,115 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг; а также 20% НДС.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжают прорабатывать варианты повышения тарифов на электроэнергию. Вердикт планируется озвучить в конце апреля или начале мая текущего года.

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