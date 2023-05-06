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Українцям розповіли, яким насправді має бути тариф за електроенергію

6 травня 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Тарифи на електроенергію — скільки насправді українці мають платити за світло
Комунальні квитанції в Україні. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Чинний тариф на електроенергію майже вчетверо нижчий за економічно обґрунтований. Ціна на електричну енергію для споживачів, зокрема побутових, значно вища за теперішні ціни.

Про це розповів голова Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський в інтерв'ю "Енерго-бізнесу".

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За словами Ущаповського, тарифи на електроенергію потрібно переглядати не лише для того, щоб отримати додаткове фінансування для ремонту пошкодженої енергоінфраструктури, а й тому, що тариф, що діє, покриває лише чверть вартості.

"Встановлена Кабінетом міністрів фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів не покриває всі складові витрати на виробництво, передачу (розподіл) та постачання електричної енергії побутовим споживачам. Фіксована ціна утримується на пільговому рівні шляхом механізму покладання спеціальних обов'язків на державних виробників електричної енергії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго", — пояснив він.

Ущаповський каже, що економічно обґрунтована ціна на електричну енергію для споживачів, зокрема побутових, значно вища за фіксовані ціни. Так, зараз вона становить понад 6 грн за кВт-год (з урахуванням податку на додану вартість).

Ущаповський також пояснив, із чого складається ця сума:

  • 3,24 грн/кВт-год — середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на "добу вперед" за березень;
  • 0,43 грн/кВт-год — тариф на послуги з передачі з 1 квітня;
  • 1,32 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;
  • 0,115 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг; а також 20% ПДВ.

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжують опрацьовувати варіанти підвищення тарифів на електроенергію. Вердикт планують озвучити наприкінці квітня або на початку травня поточного року.

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