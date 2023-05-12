Тарифы в Украине — что будет с ценами на газ после завершения годовых контрактов

Работник компании Нафтогаз. Фото: УНИАН

В Украине в мае текущего года подошло к концу действие долгосрочных договоров на реализацию природного газа бытовым потребителям. Эксперты рассказали, не увеличатся ли тарифы на "голубое топливо" в ближайшее время.

Об этом сообщили специалисты консультационного центра для населения Gazpravda.

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По словам экспертов, в мае компании по поставкам газа обнародовали обновленные тарифы. Они колеблются в ценовом диапазоне от 7,70 до 9,99 грн за один кубический метр.

В частности, несколько газоснабжающих предприятий предложили ресурс менее 8 гривен, остальные — от 8,20 до 9,99 грн за один кубометр.

НАК "Нафтогаз" в дальнейшем будет реализовывать топливо по утвержденной стоимости в 7,96 грн за кубометр еще один год.

Как пояснил глава правления компании Алексей Чернышев, решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

"При всей сложности ситуации мы продолжим удерживать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", — отметил чиновник.

В стране установлен запрет на повышение стоимости коммунальных тарифов для населения на отдельные виды коммунуслуг. В частности, речь идет о поставках тепловой энергии, горячей воды и природного газа. Данные услуги не должны дорожать во время военного положения, а также полгода после окончания.

По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), запрет на повышение цен на газ, горячую воду и теплоснабжение будет отменен еще не скоро. Возможно только повышение тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей уже в текущем году.

В целом рост цен на коммунальные услуги будет происходить поэтапно и продлится не один год. Ключевой причиной роста инфляции в стране будет необходимость приведения административных цен и тарифов на экономически обоснованный уровень, пояснили в НБУ.

Цена газа в странах Европы

По данным The Financial Times, в странах еврозоны с начала энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок из России, стоимость газа упала до самого низкого уровня.

В частности, по состоянию на начало мая на нидерландском хабе TTF стоимость топлива достигла уровня 35,2 евро за 1 мегаватт-час (370 евро за 1 тыс. куб. м). Это соответствует уровню июля 2021 года, когда РФ начала уменьшать объемы поставок ресурса в ЕС, планируя вторжение в Украину. Летом прошлого года цены на газ на хабе TTF подскочили к пику, превысив 340 евро/мегаватт-час (свыше 3500 евро за 1 тыс. куб. м). Однако стоимость газа фактически за год упала практически в десять раз.

Цены еще выше исторических уровней. В частности, в 2018 году цена газа снижалась до 29 евро/мегаватт-час (305 евро за 1 тыс. куб. м), а в 2019-м даже опускалась ниже 15 евро/мегаватт-час (157 евро за 1 тыс. куб. м.).

По информации Bloomberg, участники рынка убеждены, что нынешний уровень цен еще не предел. Аналитики предполагают, что стоимость ресурса может опуститься до 10 евро/мегаватт-час (105 евро за 1 тыс. куб. м). Однако производители и продавцы "голубого топлива" предупреждают, что после снижения стоимости топлива может начаться рост.

Больше о коммуналке

Напомним, в Украине за год повысилась стоимость жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о периоде с апреля 2022 по апрель 2023 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.