Комуналка дорожчає — за які послуги тепер платимо більше

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні за рік підвищилась вартість житлово-комунальних послуг. Йдеться про період від квітня 2022-го до квітня 2023 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, загалом споживачі комунальних послуг зараз платять на 4% більше. Найбільш відчутно зросли тарифи на утримання та ремонт житла — підвищення становило 20,6%. Вартість прибирання сміття зросла на 17%.

Не так значно підвищились такі послуги:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 1,8%;

послуги водопостачання — на 0,8%;

тариф за каналізацію — на 0,7%.

Проте деякі послуги залишаються незмінними. Йдеться про:

електроенергію;

гарячу воду та опалення.

Знизилася вартість на природний газ. Тариф за рік зменшився на 0,4%.

Що буде з тарифами

В країні діє мораторій на підвищення вартості комунальних тарифів для населення на окремі види комунпослуг. Зокрема, йдеться про постачання теплової енергії, гарячої води та природного газу. Дані послуги не повинні дорожчати під час воєнного стану, а також пів року після закінчення.

За інформацією Центробанку, підвищення тарифів на комунальні тарифи в Україні відбуватиметься поетапно і триватиме не один рік. Ключовою причиною зростання інфляції в країні буде потреба приведення адміністративних цін та тарифів до економічно обґрунтованого рівня, пояснили в НБУ.

При цьому заборону на підвищення цін на газ, гарячу воду та теплопостачання скасують ще не скоро. Можливе підвищення тарифів на електричну енергію для побутових споживачів уже поточного року.

Зараз в Україні діє тариф на електроенергію в 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год. Припускають, що підвищення не буде радикальним. Планують підняти верхній тариф з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.

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Нагадаємо, раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.