Выплаты для лиц с инвалидностью вырастут – какие будут суммы в 2024 году

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине в 2024 году повысятся размеры социальных выплат для граждан. В частности, известно, как изменятся суммы пособий для лиц с инвалидностью.

Об этом говорится на "Социальной информационной платформе" .

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Как изменится размер выплат в 2024-м

Как отмечается, размер выплат для лиц с инвалидностью зависит от суммы прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Ожидается, что он повысится 1 января следующего года на 268 грн, до 2 361 грн.

Суммы выплат для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью в 2024-м будут такие:

люди с инвалидностью с детства первой группы (100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность) — 2 361 грн;

лица с инвалидностью с детства второй группы (80% прожиточного минимума) — 1888 грн;

лица с инвалидностью с детства третьей группы (60% прожиточного минимума) — 1 416 грн;

дети с инвалидностью до 18 лет (70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность) — 1652 грн.

Размер выплат по уходу за гражданами, имеющими инвалидность:

лица с инвалидностью с детства первой группы, отнесенной к подгруппе А (200% от размера прожиточного минимума) — 4 722 грн;

лица с инвалидностью с детства первой группы, отнесенной к подгруппе Б (100% от суммы прожиточного минимума) — 2361 грн;

одинокие лица с инвалидностью с детства второй или третьей группы, которое по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе (75% от размера прожиточного минимума) — 1 770 грн;

ребенок с инвалидностью в возрасте до шести лет подгруппы А (200% от размера прожиточного минимума для детей определенного возраста) —5 163 грн;

на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до шести лет (50% от размера прожиточного минимума для детей) — 1281 грн;

на ребенка с инвалидностью 6-18 лет подгруппы А (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) — 6392 грн;

на другого ребенка с инвалидностью 6-18 лет (50% от размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста) — 1598 грн.

Больше о помощи

Напомним, власти на фоне войны продолжают выполнять свои обязанности по социальному обеспечению перед гражданами. В октябре текущего года из государственного бюджета профинансировали соцрасходы более чем на 35 млрд гривен.

Также мы сообщали, что в рамках принятого государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.