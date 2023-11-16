Виплати для осіб з інвалідністю зростуть — які будуть суми у 2024 році

Українцям у 2024 році підвищать грошову допомогу — кому пощастить
В Україні у 2024 році підвищаться розміри соціальних виплат для громадян. Зокрема, відомо, як зміняться суми допомоги для осіб, котрі мають інвалідність.
Про це йдеться на "Соціальній інформаційній платформі".
Як зміниться розмір виплат у 2024-му
Як зазначається, розмір виплат для осіб з інвалідністю залежить від суми прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Очікується, що він підвищиться 1 січня наступного року на 268 грн, до 2 361 грн.
Суми виплат для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю у 2024-му будуть такі:
- люди з інвалідністю з дитинства першої групи (100% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність) — 2 361 грн;
- особи з інвалідністю з дитинства другої групи (80% прожиткового мінімуму) — 1 888 грн;
- особи з інвалідністю з дитинства третьої групи (60% прожиткового мінімуму) — 1 416 грн;
- діти з інвалідністю до 18 років (70% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність) — 1 652 грн.
Розмір виплат на догляд за громадянами, які мають інвалідність:
- особи з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеній до підгрупи А (200% від розміру прожиткового мінімуму) — 4 722 грн;
- особи з інвалідністю з дитинства першої групи, віднесеній до підгрупи Б (100% від суми прожиткового мінімуму) — 2 361 грн;
- самотні особи з інвалідністю з дитинства другої чи третьої групи, яка за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду (75% від розміру прожиткового мінімуму) — 1 770 грн;
- дитина з інвалідністю віком до шести років підгрупи А (200% від розміру прожиткового мінімуму для дітей певного віку) — 5 163 грн;
- на іншу дитину з інвалідністю віком до шести років (50% від розміру прожиткового мінімуму для дітей) — 1 281 грн;
- на дитину з інвалідністю 6-18 років підгрупи А (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 6 392 грн;
- на іншу дитину з інвалідністю 6-18 років (50% від розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку) — 1 598 грн.
Більше про допомогу
Нагадаємо, влада на тлі війни продовжує виконувати свої обов'язки із соціального забезпечення перед громадянами. У жовтні поточного року з державного бюджету профінансували соцвидатків на понад 35 млрд гривень.
Також ми повідомляли, що у рамках ухваленого Державного бюджету у 2024 році після річної перерви будуть підвищені соціальні стандарти. Зокрема, зміняться розміри прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.
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