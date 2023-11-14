Соцвиплати українців — які суми витрачає держава під час війни

Грошові купюри. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Влада на тлі війни продовжує виконувати свої обов'язки із соціального забезпечення перед громадянами. У жовтні поточного року з державного бюджету профінансували соцвидатків на понад 35 млрд гривень.

Про це повідомив голова Фінансового комітету Данило Гетманцев у Telegram-каналі.

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Які суми витрачають з бюджету на соцвидатки

За його словами, загалом у жовтні на покриття соціальних видатків пішло 35,4 млрд гривень. За 10 місяців року з держбюджету на соцпідтримку громадян витратили 371,3 млрд гривень.

Зокрема, у жовтні гроші спрямували за наступними статтями:

на виплату пенсій, надбавок, підвищень, призначених за спеціальними програмами, покриття дефіциту Пенсійного фонду — 22,7 млрд гривень;

на соцзахист громадян, котрі потрапили у складні життєві обставини — 8,3 млрд гривень;

на підтримку малозабезпечених родин та надання пільг і субсидій — 2,1 млрд гривень;

на соціальний захист дітей та родини — 2 млрд гривень;

на соцзахист осіб з інвалідністю — 300 млн гривень;

на оздоровлення та відпочинок дітей, котрі потребують особливої уваги — 20 млн гривень.

"Виконання всіх соціальних зобов’язань держави є одним з найголовніших пріоритетів нашої команди", — зауважив Данило Гетманцев.

Плани з соцвидатків на 2024 рік

Згідно з Державним бюджетом на 2024 рік, на соціальні видатки закладено 469,4 млрд гривень.

Наступного року розмір прожиткового мінімуму додасть з 2589 грн до 2,92 тис. грн та мінімальної пенсії з 2093 грн до 2361 грн.

Зокрема, 1 березня 2024 року заплановано індексацію пенсій. Величина залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплатні. Пропонують ввести бальну систему.

Соцстандарти зростуть на 12,8%, інфляція очікується у розмірі 9,7%.

Держава у 2024-му планує суттєвіше фінансово підтримати ветеранів. У Держбюджеті закладено удвічі більшу суму, ніж цьогоріч. Згідно з головним кошторисом країни, на ветеранську політику виділили 13,5 млрд гривень. На поточний рік закладено близько 7 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у рамках ухваленого Державного бюджету у 2024 році після річної перерви будуть підвищені соціальні стандарти. Зокрема, зміняться розміри прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.

Також ми повідомляли, що за оцінками НБУ, в 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики центробанку.