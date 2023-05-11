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Украинцам в апреле выплатили меньшую сумму соцпомощи: данные Минфина

11 мая 2023 14:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Соцпомощь украинцам — в апреле выплатили меньшую сумму денег
Украинские внутренние переселенцы с детками. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве финансов отчитались, сколько средств ушло с начала 2023 года на социальные выплаты. В частности, за последний месяц сумма уменьшилась на 2 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба Минфина.

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Какие суммы выплатили украинцам

Как сообщают в ведомстве, в январе-апреле текущего года из государственной казны на социальные выплаты направили 155,9 млрд гривен, в том числе в апреле — 38,7 млрд гривен. В марте на эти цели использовали 40,7 млрд гривен.

В частности, эта сумма пошла на покрытие следующих расходов:

  • на выплату пенсий, надбавок и повышений к ним, в рамках пенсионных программ, на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины (ПФУ) — 90,6 млрд гривен, из них в апреле — 22,7 млрд;
  • на социальную защиту граждан в сложных жизненных обстоятельствах — 33,1 млрд гривен, из них в апреле 7,4 млрд;
  • в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот, жилищных субсидий — 23,7 млрд гривен, из них в апреле 6,5 млрд;
  • социальная защита детей и семьи — 8 млрд гривен, из них в апреле 2 млрд;
  • социальная защита лиц с инвалидностью — 0,5 млрд. гривен, из них в апреле 0,2 млрд. грн.

"Минфин активно участвует в разработке мероприятий, направленных на повышение качества жизни социально-незащищенных слоев населения. В то же время мы благодарны всем нашим партнерам за предоставление донорских средств, усиливающих способность государственного бюджета в части обеспечения социальных расходов", — прокомментировали выплаты в ведомстве.

Хватит ли средств на соцвыплаты

Ранее в Министерстве финансов рассказали, что в общий фонд государственного бюджета Украины поступило еще 189,32 млн евро финансирования. Средства предоставил Всемирный банк на льготных условиях Международной ассоциации развития. Именно за счет финансовой поддержки стран и международных организаций Украине удается покрывать первоочередные социальные расходы.

"Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Также мы писали, что ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Германия и ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) подписали соглашение о финансировании немецким правительством проекта на восстановление Украины.

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