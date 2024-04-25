Рада приняла закон о выплате пенсий украинцам с трудовым стажем за границей

Украинский паспорт. Фото: УНІАН

Верховная Рада Украины в четверг, 25 апреля, приняла законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за границей. Теперь при назначении пенсий будет учитываться трудовой стаж украинцев, который они получили за границей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Новый закон решает сразу несколько проблемных вопросов по назначению пенсионных выплат. Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

Отмечено, что человек, по возвращении из-за границы, сможет зачислить период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого нужно будет предоставить в Пенсионный фонд документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

Для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине. То есть размер назначенных выплат будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов и стажа работы до 1 января 2024, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом.

Также теперь упрощается механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда РФ. Теперь украинцам, которые переехали из Крыма, достаточно подать заявление, в котором нужно отметить, что они не получают там пенсию и желают ее получать в Украине. Для расчета выплат можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело, если она есть на руках.

В страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет относиться работа на Россию после 2014 года.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине пенсионеры имеют право на получение дополнительных выплат при определенных условиях. Да, надбавки предусмотрены тем гражданам, у которых опыт работы превышает установленный страховой минимум.

Мы также писали, что украинское законодательство дает право гражданам выбирать из разных видов пенсий. В частности, можно перейти на выплату по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.