Пенсії зростуть — українці отримають надбавки за кількох важливих умов

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсіонери мають право на отримання додаткових виплат за певних умов. Так, надбавки передбачені тим громадянам, у яких досвід роботи перевищує встановлений страховий мінімум.

Про те, на які саме надбавки можуть розраховувати українці, пише видання NV.

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Важливі умови для надбавок до пенсій

За умовами, відповідні доплати нараховують за кожен рік роботи громадянина, що перевищує необхідний мінімальний стаж.

Відповідно до статті 28 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", право на надбавку за понаднормовий стаж поширюється на українців, у яких в трудовій книжці є достатня кількість стажу. А саме:

більш ніж 35 років стажу — для чоловіків;

щонайменше 30 років стажу — для жінок.

Які розміри надбавок у 2024 році

Розміри таких доплат не можуть бути вищі за 1% від мінімального розміру пенсії за віком, що визначають, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

У 2024 році рівень прожиткового мінімуму зріс із 2 093 гривень до 2 361 гривні. З огляду на це, доплата підвищилась — з 20,93 гривні до 23,61 гривні.

Відповідний додатковий платіж нараховують за кожен повний відпрацьований рік, що більший за обов'язкову норму страхового стажу. Як приклад, якщо в громадянина більше обов'язкової норми страхового стажу на п'ять років, то доплата становитиме 118 гривень.

Окрім того, важливе значення має те, щоб розмір пенсії перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, у такому разі надбавку розраховуватимуть, виходячи з мінімуму. У разі, якщо пенсія менша за мінімальну виплату, то й доплата буде меншою.

Варто зауважити, що ті пенсіонери, які продовжують працювати, у разі зростання прожиткового мінімуму, доплату за страховий стаж, що перевищує норму, перерахують після звільнення з роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Німеччина характеризується своєю соціальною спрямованістю внутрішньої політики. Зокрема, там діють спеціальні правила щодо права виходу на пенсію та формули обрахунку майбутніх виплат.

Також ми писали, що українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника.