Солнечные панели — в Украине запустят масштабную программу льготных кредитов

Установка солнечных панелей. Фото: Pixabay

В Украине планируют запустить программу льготных кредитов на солнечные панели. Фонд развития предпринимательства (ФРП) начал работать над ее введением после обращения с соответствующей инициативой Министерства энергетики.

Об этом рассказал глава правления ФРП Андрей Гапон на конференции "Энергоэффективность: готовые решения и доступное финансирование для развития бизнеса", пишет Укринформ.

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Программа льготных кредитов на солнечные панели

Он отметил, что речь идет о программе компенсации тела кредита на установку солнечных панелей в частных домохозяйствах.

Минэнерго выступило с предложением о подготовке и реализации новой программы поддержки энергетики, ориентированной на физлиц.

Ранее Фонд развития ориентировался исключительно на поддержку украинского бизнеса, в основном микро-, малого и среднего.

Суть идеи в том, чтобы благодаря дополнительному финансированию Фонда владельцам частных домохозяйств стали доступны потребительские кредиты у финучреждений-партнеров новой госпрограммы для компенсации тела кредитов, выданных на обустройство солнечных панелей.

Среди банков первыми участниками проекта могут стать Укргазбанк и Банк Львов, которые являются партнерами программы "Добавь энергии твоему бизнесу".

Таким образом, человек сможет прийти к одному из банков-партнеров по "энергоэффективному" кредиту, однако, ознакомившись с готовыми проектами, сможет выбрать наиболее оптимальное решение.

При этом планируют создать каталог готовых решений, как это было при реализации программы "Добавь энергии твоему бизнесу".

Как свидетельствуют предварительные подсчеты, около 3 тыс. домохозяйств смогут установить солнечные панели в рамках такой программы.

"Таким образом, они, во-первых, обеспечат себя энергией и по крайней мере в какие-то периоды не будут зависеть от общих сетей, а во-вторых, смогут продавать остатки государству. Надеюсь, мы быстро наработаем механизм, удовлетворяющий граждан Украины, которые хотят воспользоваться такими энергоэффективными решениями", — добавил Андрей Гапон.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить верхние предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Регулятор предоставил обоснование соответствующей инициативы.

Также сообщалось о том, что украинцев в этом году ждет возможное значительное изменение сумм к уплате в жилищно-коммунальных квитанциях. В частности, это может быть продиктовано повышением тарифа на водоснабжение и водоотвод.