Сонячні панелі — в Україні запустять масштабну програму пільгових кредитів

Встановлення сонячних панелей. Фото: Pixabay

В Україні планують запустити програму пільгових кредитів на сонячні панелі. Фонд розвитку підприємництва (ФРП) почав працювати над її запровадженням після звернення з відповідною ініціативою Міністерства енергетики.

Про це розповів голова правління ФРП Андрій Гапон на конференції "Енергоефективність: готові рішення та доступне фінансування для розвитку бізнесу", пише Укрінформ.

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Програма пільгових кредитів на сонячні панелі

Він зазначив, що йдеться про програму компенсації тіла кредиту на встановлення сонячних панелей у приватних домогосподарствах.

Міненерго виступило з пропозицією про підготовку та реалізацію нової програми підтримки енергетики, орієнтованої на фізосіб.

Раніше Фонд розвитку орієнтувався виключно на підтримку українського бізнесу, в основному мікро-, малого й середнього.

Суть ідеї в тому, щоб завдяки додатковому фінансуванню Фонду власникам приватних домогосподарств стали доступні споживчі позики у фінустановах-партнерах нової держпрограми для компенсації тіла кредитів, виданих на облаштування сонячних панелей.

З-поміж банків першими учасниками проєкту можуть стати Укргазбанк та Банк Львів, які є партнерами програми "Додай енергії твоєму бізнесу".

Таким чином, людина зможе прийти до одного з банків-партнерів за "енергоефективним" кредитом, однак ознайомившись з готовими проєктами, зможе обрати найбільш оптимальне рішення.

При цьому планують створити каталог готових рішень, як це було під час реалізації програми "Додай енергії твоєму бізнесу".

Як свідчать попередні підрахунки, близько 3 тис. домогосподарств матимуть змогу встановити сонячні панелі у рамках такої програми.

"Таким чином, вони, по-перше, забезпечать себе енергією і принаймні в якісь періоди не залежатимуть від загальних мереж, а по-друге, зможуть продавати залишки державі. Сподіваюся, ми швидко напрацюємо механізм, який би задовольнив громадян України, котрі хочуть скористатися такими енергоефективними рішеннями", — додав Андрій Гапон.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати верхні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Регулятор надав обґрунтування відповідної ініціативи.

Також повідомлялося про те, що українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.