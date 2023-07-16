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Украинцев, проживающих за границей, могут лишить выплат: кого коснутся изменения

16 июля 2023 07:56
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Украинцев, проживающих за границей, могут лишить выплат: кого коснутся изменения
Почему переселенцев могут оставить без выплат? Фото: УНІАН
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С 1 августа переселенцев могут лишить выплат. Украинцы, которые 45 дней без веских причин уехали за границу, больше не будут иметь статус внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

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В 2023 году внутренне перемещенным лицам выплатили пособие в сумме 57 млрд гривен. Это 6,2 млрд гривен каждый месяц. Так, взрослые трудоспособные лица получают 2 тысячи гривен ежемесячно, а дети и лица с инвалидностью – 3 тысячи гривен. Однако с 1 августа количество выплат планируется сократить. Переселенцам, которые находятся за границей без веских причин более 45 дней, перестанут выплачивать пособие.

"Если по состоянию на 15 июля человек минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение . А помощь направляется именно на тех, кто являются внутренне перемещенными лицами" , - отметила Марчак.

Весомыми причинами для длительного пребывания за границей считают лечение, стажировку, командировку. К тому же, в случае фиксации ошибки в государственных реестрах или возвращения граждан в Украину выплаты можно будет восстановить.

К тому же с 1 августа выплаты от государства больше не будут получать лица, вернувшиеся на место жительства, а также постоянно находящиеся за границей.

Напомним, Кабинет Министров Украины (КМУ) принял изменения по порядку одноразовой денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции.

 

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